HITNO SE OGLASILE DELIJE! Evo šta su navijači Crvene zvezde poručili nakon šokantnog poraza u Novom Sadu

Posle 12 godina čekanja, Vojvodina je konačno savladala Crvenu zvezdu u Novom Sadu, i to na spektakularan način.

FOTO: M. Vukadinović

Iako su crveno-beli iz Beograda na poluvremenu imali prednost od 2:0, domaćin je u drugom delu igre potpuno preokrenuo rezultat i slavio sa 3:2, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo u redovima šampiona Srbije.

Trener Vladan Milojević bio je vidno razočaran nakon utakmice i preuzeo je krivicu za poraz, ali i seriju loših rezultata Crvene zvezde.

A, pred kraj dana, stiglo je i zvanično oglašavanje navijačke grupe Delije Sever i prenosimo ga u celosti:

- U poslednjoj deceniji Zvezda je navijačima pružila mnogo radosti. Ulazak u Ligu Evrope od prvog pretkola, ulazak u Ligu šampiona od prvog pretkola, osminu finala Lige Evrope, pobedu nad Liverpulom, odlične partije protiv Krasnodara, Arsenala, Kelna, Salzburga, Napolija, Kopenhagena, Olimpijakosa, Milana, Genta, Libereca, Brage, Rendžersa, Milana…Devet titula prvaka, od kojih osam uzastopnih i pet pehara u Kupu Srbije!

Nema sumnje da se naš tim nalazi u krizi i to kao retko do sada, vredan tim na papiru. Ipak, ne igraju cifre već igrači, a tim sastavlja trener!

Mi u današnjoj postavi imamo igrače koji su nam ove gore pomenute radosti doneli, zajedno sa raznim saigračima koji više ne igraju za naš klub. Imamo trenera koji nas je uveo u Ligu šampiona posle 26 godina!

Evidentno je da nešto ne štima, ali mi kao navijači smatramo da smo dužni našem klubu, pre svega, da u ovoj situaciji vratimo za sve one prazne stolice na Marakani nakon mnogih uspešnih evropskih mečeva, nakon obaranja svih mogućih rekorda u Srbiji, gde smo ostajali sa nekom mlakom reakcijom, ako je uopšte i bilo reakcije!

Zato sada pozivamo sve Zvezdaše i Delije da se kao nikad do sad mobilišemo i damo vetar u leđa našem klubu. Prvo protiv Lila, gde moramo da napunimo stadion, a onda i u domaćoj ligi da krenemo da vraćamo stvari na svoje mesto!

Uprava i stručni štab neka rade svoj posao. Smatramo da su ga u poslednjih 10 godina radili dobro, a mi sada da pokažemo kako izgleda kada se Zvezdaš probudi iz zimskog sna i pojavi se kad je pomoć zaista potrebna!

Da vratimo sada za godine razmaženosti, da probamo da damo preko potreban vetar u leđa protiv tima koji je jak i protiv koga neće biti nimalo lako! - zaključuje se u saopštenju navijača Crvene zvezde.

Inače, što se tiče trke za titulu, deluje da smo dobili ozbiljnu dramu u srpskom fudbalu! Nakon šokantnog poraza Crvene zvezde u Novom Sadu od Vojvodine (3:2), beogradski crveno-beli ostali su lideri na tabeli, ali sa identičnim brojem bodova kao drugoplasirani Partizan - 31. Na trećem mestu sa četiri boda manje, ali i utakmicom više, nalazi se ekipa Vojvodine, tako da ćemo videti zanimljivu borbu za početak za jesenju titulu, iako to niko nije očekivao.