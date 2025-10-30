Fudbal

ZVEZDA NA POTEZU! Goleada u Kupu Srbije - Voždovac ispao, Ub slavi podvig Jedinstva

Новости онлине

30. 10. 2025. u 20:31

Fudbaleri ubskog Jedinstva pobedili su kao gosti Voždovac rezultatom 4:2 i tako se plasirali u osminu finala Kupa Srbije.

ЗВЕЗДА НА ПОТЕЗУ! Голеада у Купу Србије - Вождовац испао, Уб слави подвиг Јединства

FOTO: FSS

Amerikanac Itan Hord dao je dva gola za goste za samo pet minuta, prvi u 9, a drugi u 14. minutu. Ričardson Denzel iz Gane je u 23. minutu povećao na 3:0.


U 57. i 60. minutu dva gola za Voždovac postigao je Bojan Matić, ali "zmajevi" ipak nisu imali snage za potpuni preokret. U 62. minutu drugim golom na meču Denzel overava pobedu Jedinstva.


Plasman u osminu finala Kupa Srbije ranije su izborili još i Vojvodina, IMT, Trajal iz Kruševca, Zemun, Spartak iz Subotice, Grafičar, Novi Pazar, čačanski Borac, Budućnost iz Dobanovaca, Železničar iz Pančeva, Mačva, Dubočica, niški Radnički i Vršac.


U poslednjem meču šesnaestine finala Sloven će u Rumi ugostiti branioca pehara Crvenu zvezdu 19. 
 

