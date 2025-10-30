ZVEZDA NA POTEZU! Goleada u Kupu Srbije - Voždovac ispao, Ub slavi podvig Jedinstva
Fudbaleri ubskog Jedinstva pobedili su kao gosti Voždovac rezultatom 4:2 i tako se plasirali u osminu finala Kupa Srbije.
Amerikanac Itan Hord dao je dva gola za goste za samo pet minuta, prvi u 9, a drugi u 14. minutu. Ričardson Denzel iz Gane je u 23. minutu povećao na 3:0.
U 57. i 60. minutu dva gola za Voždovac postigao je Bojan Matić, ali "zmajevi" ipak nisu imali snage za potpuni preokret. U 62. minutu drugim golom na meču Denzel overava pobedu Jedinstva.
Plasman u osminu finala Kupa Srbije ranije su izborili još i Vojvodina, IMT, Trajal iz Kruševca, Zemun, Spartak iz Subotice, Grafičar, Novi Pazar, čačanski Borac, Budućnost iz Dobanovaca, Železničar iz Pančeva, Mačva, Dubočica, niški Radnički i Vršac.
U poslednjem meču šesnaestine finala Sloven će u Rumi ugostiti branioca pehara Crvenu zvezdu 19.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
JOŠ JEDAN SRBIN U DENVER NAGETSIMA! Nikola Jokić ima novog zemljaka uz sebe
30. 10. 2025. u 17:40
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi
30. 10. 2025. u 12:58
CRNI NIZ CRVENO-BELIH S MARAKANE! Zvezda izgubila od Vojvodine na neverovatan način! (VIDEO)
30. 10. 2025. u 20:06 >> 20:06
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)