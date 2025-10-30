Fudbal

SADA I ZVANIČNO! Dušan Vlahović i Juventus dobili novog trenera

Filip Milošević

30. 10. 2025. u 19:45

Italijanski stručnjak Lučano Spaleti imenovan je za trenera Juventusa, saopštio je danas dvostruki prvak Evrope.

- Lučano Spaleti je novi trener Juventusa. Toskanski trener je potpisao ugovor do 30. juna 2026. godine - stoji u klupskoj objavi.

Spaleti (66) je na mestu trenera "stare dame" nasledio Igora Tudora koji je smenjen posle katastrofalnog starta sezone. 

Novi trener Juventusa je prethodno radio kao selektor reprezentacije Italije, a u sezoni 2022/23 je predvodio Napoli do osvajanja titule šampiona Serije A. 

