SADA I ZVANIČNO! Dušan Vlahović i Juventus dobili novog trenera
Italijanski stručnjak Lučano Spaleti imenovan je za trenera Juventusa, saopštio je danas dvostruki prvak Evrope.
- Lučano Spaleti je novi trener Juventusa. Toskanski trener je potpisao ugovor do 30. juna 2026. godine - stoji u klupskoj objavi.
Spaleti (66) je na mestu trenera "stare dame" nasledio Igora Tudora koji je smenjen posle katastrofalnog starta sezone.
Novi trener Juventusa je prethodno radio kao selektor reprezentacije Italije, a u sezoni 2022/23 je predvodio Napoli do osvajanja titule šampiona Serije A.
