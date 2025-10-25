"O TOME SMO PRIČALI": Evo šta je Vladan Milojević rekao pred utakmicu Radnički - Crvena zvezda

FUDBALERI Crveni zvezde nakon poraza u Ligi Evrope od Brage (2:0), okreću se obavezama u Superligi Srbije. Očekivanja pred duel sa Radničkim u Nišu izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

On je najpre govorio o protivniku za koga smatra da je bolji nego što tabela pokazuje (15. mesto, 11 bodova).

- Uvek je nezgodan tajming nakon poraza, ali ne zbog poraza kao poraza, najviše zbog načina na koji smo poraženi. O tome smo pričali. Mislim da su igrači svesni situacije i nemamo puno vremena za razmišljanje. Očekuje nas jedan težak protivnik niški Radnički. Jedna dobra ekipa koja sigurno zaslužuje mnogo više bodova nego što ima sada. Na domaćem terenu igraju jako dobro, očekuje nas težak posao, ali mi moramo da pružimo odgovor - rekao je Milojević.

Osvrnuo se potom na utakmicu sa Bragom.

- Nema tu neke velike mudrosti. Meni je kao treneru zasmetalo što mi ne smemo da imamo takav odnos prema dresu. Ovo je primarno, sve ostalo, taktike i ostalo je sekundarno. Ono što nije smelo da se desi je taj odnos prema dresu našeg kluba.

Smatra da je bitno da ekipa na "Čairu" odigra dobru utakmicu.

- Mi smo profesionalci, svaka utakmica je priča za sebe. Ono što je bitno je da se što pre regenerišemo, da izađemo i odigramo jednu dobru utakmicu protiv Radničkog.

Dotakao se i kolege Tomislava Sivića koji sedi na klupi Nišlija.

- Sivić je jedan od najiskusnijih trenera u našoj ligi koji dosta dobro vodi svoju ekipu i svakako ćemo imati i tu prepreku što se tiče mog kolege.

Istakao je i da Radnički ima veliki broj kvalitetnih fudbalera.

- Radnički ima skup jako dobrih igrača i mislim da stvarno imaju dobar tim. Ispostavilo se da mnogo nadahnutije igraju kada su domaćini nego kao gosti, što pokazuju i rezultati. Imaju stvarno dobre pojedince, što iskusne, što mlađe igrače, tako da su jako dobri kao kolektiv i ne bi bilo pošteno nekoga posebno izdvajati.

U ekipi iz Niša igra dosta bivših igrača Zvezde i Partizana.

- Sigurno da će se boriti za boje svog kluba, tu uopšte nemam dilemu. Kada ste profesionalac, to treba tako da bude, i u drugim klubovima protiv kojih smo igrali sigurno ima puno igrača koji su igrali u oba kluba.

Zatim se osvrnuo na zdravstvenu situaciju u timu.

- Videćemo za Kataija, on je pri kraju što se tiče povratka. Glazer ima, kao što sam već rekao, dislokaciju prsta na ruci koja će zahtevati dodatne dane pauze. Što se tiče Babike, on je na terapijama usled preloma, pa ćemo videti kada će uopšte moći da izađe na teren i počne da trči, za sada radi samo terapiju.

Za kraj se zahvalio navijačima za podršku u Bragi.

- Naši navijači su stvarno bili neverovatni u Bragi. Meni kao treneru je žao što smo imali takav performans i nadam se da se to više neće ponoviti. Uvek znamo da u domaćem prvenstvu, pogotovo kada igramo na jugu naše zemlje, imamo dosta navijača koji dolaze što iz Beograda, što iz regiona. Ovim putem ih pozivam da dođu da nas podrže u meču protiv izuzetno dobre ekipe – zaključio je Milojević.

Podsetimo, utakmica Radnički - Crvena zvezda igra se u nedelju od 17 časova.

