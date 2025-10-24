Fudbal

LALATOVIĆ PECNUO PARTIZAN, PA PORUČIO: "Nedostajali su mi Grobari, i ja njima"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 10. 2025. u 19:35

FUDBALERI Mladosti iz Lučana poraženi su u Humskoj 3:0 od Partizana, a Nenad Lalatović nakon meča bio je u svom elementu.

ЛАЛАТОВИЋ ПЕЦНУО ПАРТИЗАН, ПА ПОРУЧИО: Недостајали су ми Гробари, и ја њима

FOTO: FK Partizan

On je pred kamerom "Arena sport" TV čestitao Partizanu na pobedi i analizirao je susret. 

- Čestitam Partizanu na pobedi. Mislim da smo u prvom poluvremenu imali naše šanse nismo ih iskoristili. Oni su bili bolji. Nismo zaslužili da izgubimo 3:0. Rekao sam da su napravili pravilan izbor, ne mogu da osvoje titulu, ali drugo mesto je sigurno, to što su doveli mladu decu doneće im profit. Čestitke Srđanu Blagojević, trenutno su bolji od nas, mlađi, da smo postigli pogodak utakmica bi možda otišla u drugom smeru, poručio je Lalatović, pa imao poruku za navijače:   

- Nedostajali su mi navijači Partizana, a i ja njima. Ja volim kada su oni tu. 

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao Kro Kapa na borbu u Beogradu
Ostali sportovi

0 1

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao "Kro Kapa" na borbu u Beogradu

Sa posebnom emocijom borilački fanovi sećaju se čuvenog meča u Japanu 2005. godine između dve apsolutne legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Fjodora Jemeljanenka, koji je pobrao sve simpatije borilačkog sveta. Svojevremeno najiščekivaniji MMA meč svih vremena uživo u Saitama Areni pratilo je 10.000 navijača, dok su kraj malih ekrana, milioni ljudi posmatrali pobedu legendarnog ruskog "imperatora", a sada ih je, posle tačno dve decenije, sudbina ponovo spojila.

24. 10. 2025. u 21:47

Politika
Tenis
Fudbal