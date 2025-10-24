LALATOVIĆ PECNUO PARTIZAN, PA PORUČIO: "Nedostajali su mi Grobari, i ja njima"

FUDBALERI Mladosti iz Lučana poraženi su u Humskoj 3:0 od Partizana, a Nenad Lalatović nakon meča bio je u svom elementu.

On je pred kamerom "Arena sport" TV čestitao Partizanu na pobedi i analizirao je susret.

- Čestitam Partizanu na pobedi. Mislim da smo u prvom poluvremenu imali naše šanse nismo ih iskoristili. Oni su bili bolji. Nismo zaslužili da izgubimo 3:0. Rekao sam da su napravili pravilan izbor, ne mogu da osvoje titulu, ali drugo mesto je sigurno, to što su doveli mladu decu doneće im profit. Čestitke Srđanu Blagojević, trenutno su bolji od nas, mlađi, da smo postigli pogodak utakmica bi možda otišla u drugom smeru, poručio je Lalatović, pa imao poruku za navijače:

- Nedostajali su mi navijači Partizana, a i ja njima. Ja volim kada su oni tu.

