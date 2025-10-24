RIJECI VIŠE PRIJALO ODLAGANJE: Hrvatski klub pobedio Spartu u Ligi konferencija
Fudbaleri Rijeke pobedili su danas na svom terenu Spartu iz Praga rezultatom 1:0 u 2. drugog kola Lige konferencije, koja je u četvrtak prekinuta zbog natopljenog terena.
Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 75. minutu, a strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Danijel Adu Ađej.
Utakmica u Rijeci je počela u četvrtak od 18.45 časova, a prvi put je prekinuta posle 13 minuta igre zbog natopljenog terena usled jake kiše.
Fudbaleri su se posle dvočasovne pauze vratili na teren, da bi nakon odigranog prvog poluvremena sudija Robert Džons odlučio da se utakmica ponovo prekine, pa je tako meč nastavljen ovog petka.
Obe ekipe sada imaju po tri boda u Ligi konferencije.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PARTIZAN POTOPIO LALATOVIĆEVU MLADOST: Goleada pred sablasno praznim tribinama u Humskoj
24. 10. 2025. u 19:19 >> 19:02
SAD JE SVE JASNO! Evo šta se čeka da Partizan zvanično dobije centra
24. 10. 2025. u 13:11
TUGA U SRPSKOM SPORTU! Iznenada preminuo bivši ministar
24. 10. 2025. u 10:26
GOTOVO JE! Srbija i zvanično više nema selektora
24. 10. 2025. u 10:21
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)