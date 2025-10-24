RIJECI VIŠE PRIJALO ODLAGANJE: Hrvatski klub pobedio Spartu u Ligi konferencija

Fudbaleri Rijeke pobedili su danas na svom terenu Spartu iz Praga rezultatom 1:0 u 2. drugog kola Lige konferencije, koja je u četvrtak prekinuta zbog natopljenog terena.

foto: N. Paraušić

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 75. minutu, a strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Danijel Adu Ađej.

Utakmica u Rijeci je počela u četvrtak od 18.45 časova, a prvi put je prekinuta posle 13 minuta igre zbog natopljenog terena usled jake kiše.

Fudbaleri su se posle dvočasovne pauze vratili na teren, da bi nakon odigranog prvog poluvremena sudija Robert Džons odlučio da se utakmica ponovo prekine, pa je tako meč nastavljen ovog petka.

Obe ekipe sada imaju po tri boda u Ligi konferencije.

