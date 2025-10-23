Fudbal

MARKO NIKOLIĆ I LUKA JOVIĆ SLAVE! AEK napunio mrežu do vrha Aberdinu u Ligi konferencije

Filip Milošević

23. 10. 2025. u 21:39

Fudbaleri AEK-a iz Atine pobedili su večeras na svom terenu Aberdin rezultatom 6:0 u meču drugog kola Lige konferencije.

Foto: Printskrin/AEK_FC_OFFICIAL

Srpski fudbaler Luka Jović postigao je gol za AEK u 81. minutu, posle asistencije sunarodnika Mijata Gaćinovića.

Golove za AEK, koji sa klupe vodi srpski trener Marko Nikolić, postigli su još i Abubakari Koita u 11. i 18. minutu, Niklas Elijason u 27, Razvan Marin u 55. i Derek Kutesa u 87. minutu.

Jović je u igru ušao u 68. minutu, Gaćinović igrao od 76. minuta, a Marko Grujić je bio na terenu od 76.

Mladi reprezentativac Srbije Marko Lazetić odigrao je celu utakmicu za Aberdin.
Fudbaleri Fiorentine pobedili su u gostima Beč rezultatom 3:0.

Strelci za italijansku ekipu bili su Šer Ndur u devetom, Edin Džeko u 48. i Albert Gudmudson u 88. minutu.

Utakmica između Rijeke i Sparte iz Praga prekinuta je posle 13 minuta zbog kiše i trebalo bi da se nastavi od 21 sat.

Rezultati ostalih mečeva: AZ Alkmar-Slovan Bratislava 1:0, Brejdablik-KuPS 0:0, Drita-Omonija 1:1, Haken-Rajo Valjekano 2:2, Šahtjor-Legija 1:2, Škendija-Šelburn 1:0, Strazbur-Jagjelonija 1:1.

