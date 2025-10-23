RASPAD SISTEMA: Zvezda primila još jedan "jeftin" gol (VIDEO)

Braga u Portugaliji vodi 2:0 protiv Crvene zvezde, beogradski tim primio je još jedan "jeftin" gol.

Greška Milsona na svojoj polovini dovela je do ispadanja Rodrigaa, a potom je rutinski Dorželes savladao Mateusa za 2:0.

Tražili su crveno-beli faul nad Hendelom pre te akcije, ali nije se čak ni proveravala ta situacija u VAR sobi

