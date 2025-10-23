Fudbal

RASPAD SISTEMA: Zvezda primila još jedan "jeftin" gol (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 10. 2025. u 20:22 >> 20:22

Braga u Portugaliji vodi 2:0 protiv Crvene zvezde, beogradski tim primio je još jedan "jeftin" gol.

РАСПАД СИСТЕМА: Звезда примила још један јефтин гол (ВИДЕО)

Fudbaleri Brage su i u drugom poluvremenu iskoristili grešku Crvene zvezde, te na sličan način kao i u prvom poluvremenu došli su do gola. 

Greška Milsona na svojoj polovini dovela je do ispadanja Rodrigaa, a potom je rutinski Dorželes savladao Mateusa za 2:0. 

Tražili su crveno-beli faul nad Hendelom pre te akcije, ali nije se čak ni proveravala ta situacija u VAR sobi

