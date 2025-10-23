MESI POTPISAO! Argentinac ostaje veran Interu još tri godine

Lionel Mesi potpisao je novi trogodišnji ugovor sa Inter Majamijem , potvrdio je klub iz MLS lige.

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

Argentinac je kombinovano prošle sezone upisao 48 golova i asistencija, što i dalje govori da je jedan od najboljih na svetu i u 38. godini života.

Podsetimo, u karijeri je Argentinac nosio dresove Barselone i PSŽ-a, osvojio čak osam Zlatnih lopti, a reprezentativnu karijeru krunisao je 2022. godine u Kataru kada se okitio titulom prvaka sveta.

