MESI POTPISAO! Argentinac ostaje veran Interu još tri godine
Lionel Mesi potpisao je novi trogodišnji ugovor sa Inter Majamijem , potvrdio je klub iz MLS lige.
Argentinac je kombinovano prošle sezone upisao 48 golova i asistencija, što i dalje govori da je jedan od najboljih na svetu i u 38. godini života.
Podsetimo, u karijeri je Argentinac nosio dresove Barselone i PSŽ-a, osvojio čak osam Zlatnih lopti, a reprezentativnu karijeru krunisao je 2022. godine u Kataru kada se okitio titulom prvaka sveta.
