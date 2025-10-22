EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.

FOTO: UEFA

Povod za celu priču bile su današnje izjave Aleksandera Čeferina, predsednika UEFA, o planovima za promenu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo (EP) u fudbalu.

Slovenac je danas govorio na fudbalskom samitu u Portugaliji i potvrdio da evropska kuća fudbala razmatra "istorijsku" reformu kvalifikacionog sistema za EP i Svetsko prvenstvo (SP), ali nije ušao u konkretne detalje o tome kako će to tačno izgledati.

On je naglasio da sam format EP (sa 24 reprezentacije, grupama i nokaut fazom) verovatno neće menjati, ali da kvalifikacije mogu postati "zanimljivije i manje predvidljive", bez povećanja broja utakmica, kako bi bile privlačnije za navijače i TV kuće.

Biće sve kao u novoj Ligi šampiona?!

Trenutni sistem podrazumeva raspored reprezentacija u 7-10 grupa, odakle pobednici idu direktno na EP, a drugoplasirani često igraju baraž (plej-of) za preostala mesta. Ovo je već postao standard od ranih 2000-ih, sa manjim prilagođavanjima poput integracije Lige nacija za neke baraže, ali to bi sve sada mogla da postane "ružna prošlost" (ili divna - ako vam se ne svidi ono što sledi).

Strani mediji, naime, spekulišu o drastičnoj promeni na osnovu informacija iz neimenovanih "UEFA izvora".

Glavna ideja je da se uvede format sličan aktuelnoj Ligi šampiona: umesto klasičnih grupa, sve reprezentacije (a ima ih preko 5o u Evropi) bi igrale u jednoj velikoj "liga fazi" sa zajedničkom tabelom, u kojoj bi protivnici bili određeni algoritmom (da se izbegnu predvidljivi parovi).

Zatim bi sledile nokaut runde za određivanje ko se tačno kvalifikuje...

Komplikovano?

Da, ali...

Ovo bi, navodno, donelo više napetosti, jer bi svaka utakmica imala veći uticaj na ukupni plasman, a manje nacije bi imale veće šanse da se probiju, jer ne bi zavisile od "teške grupe".

Neki izvori pominju opcije poput dve grupe po 27 reprezentaciju, ili čak integraciju sa Ligom nacija za kvalifikacije, ali... o tome se tek ne zna mnogo toga.

Koji je uopšte razlog za ovu reformu?

UEFA želi da poveća atraktivnost kvalifikacija, posebno jer od 2028. uvode centralizovana TV prava, što bi moglo doneti više novca.

Ideja je potekla od engleskog predstavnika na sastanku u Malagi, a UEFA je formirala radnu grupu koja će do 3. decembra predstaviti predloge Izvršnom komitetu.

Ako se usvoji, promena bi mogla da startuje posle EP 2028, verovatno za kvalifikacije za SP 2030 ili EP 2032.

A šta vi kažete o svemu?

Anketa Da li ste za drastičnu promenu kvalifikacija, da sve reprezentacije budu u jednoj grupi, kao u Ligi šampiona?

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć