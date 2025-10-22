NIŠ SPREMAN ZA SPEKTAKL: Zvezda stiže Radničkom, ovo su cene karata

Fudbalski klub Radnički u okviru 13. kola Superlige Srbije dočekaće Crvenu zvezdu. Utakmica se igra u nedelju od 17 časova, a sada je poznato i koliko će koštati ulaznice za ovaj meč.

FOTO: FK Radnički Niš

Nišlije nakon poraza od Spartaka u Subotici u ne baš sjajnom momentu dočekuju utakmicu sa šampionom Srbije i učesnikom u Ligi Evrope, nema sumnje da će tribine za ovaj meč biti dobro popunjene, a čelnici niškog superligaša odredili su cene ulaznica.

Za istok i zapad je potrebno izdvojiti 1000 dinara. Za sever je 800, a za ložu 2500 dinara.



Ulaznice će, na biletarnici stadiona "Čair", moći da se kupe u petak i subotu od 10 do 18 sati.

Na dan odigravanja utakmice, u nedelju 26. oktobra, ulaznice se mogu kupiti i na biletarnici hale "Čair" od 10 do 17 sati.

