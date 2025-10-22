NIŠ SPREMAN ZA SPEKTAKL: Zvezda stiže Radničkom, ovo su cene karata
Fudbalski klub Radnički u okviru 13. kola Superlige Srbije dočekaće Crvenu zvezdu. Utakmica se igra u nedelju od 17 časova, a sada je poznato i koliko će koštati ulaznice za ovaj meč.
Nišlije nakon poraza od Spartaka u Subotici u ne baš sjajnom momentu dočekuju utakmicu sa šampionom Srbije i učesnikom u Ligi Evrope, nema sumnje da će tribine za ovaj meč biti dobro popunjene, a čelnici niškog superligaša odredili su cene ulaznica.
Za istok i zapad je potrebno izdvojiti 1000 dinara. Za sever je 800, a za ložu 2500 dinara.
Ulaznice će, na biletarnici stadiona "Čair", moći da se kupe u petak i subotu od 10 do 18 sati.
Na dan odigravanja utakmice, u nedelju 26. oktobra, ulaznice se mogu kupiti i na biletarnici hale "Čair" od 10 do 17 sati.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
VLAHOVIĆ ZA PREKID JUVEOVE CRNE SERIJE: Real Madrid je u odličnom ritmu, a niz pobeda kod kuće uliva strah u kosti svim protivnicima
Real Madrid i Juventus sastaju se u velikom evropskom klasiku koji uvek nosi posebnu težinu, bez obzira na formu ili trenutni položaj u grupi.
22. 10. 2025. u 08:34
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
Novak Đoković jedoneo odluku koja će mnoge razočarati.
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)