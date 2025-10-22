Fudbal

OGLASILI SE "EKSTREMI"! Evo šta su rekli o Srbinu koji je razapet u Novom Pazaru zbog generala Nebojše Pavkovića

Новости онлине

22. 10. 2025. u 13:18

Srpski fudbaler Dragan Bojat (22) koji igra za Novi Pazar našao se na meti navijača ovog kluba zbog objave na društvenim mrežama o kojoj se priča već dva dana.

ОГЛАСИЛИ СЕ ЕКСТРЕМИ! Ево шта су рекли о Србину који је разапет у Новом Пазару због генерала Небојше Павковића

Foto: ATA images

Bojat je podelio fotografiju bivšeg generala Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića, koji je preminuo 20. oktobra na VMA, i to je zasmetalo navijačima.

Sada se povodom čitave situacije sa Bojatom oglasila i navijačka grupa "Ekstremi" koja je rekla da je ponašanje ovog igrača bilo neprihvatljivo i da mora da poštuje grad i klub za koji igra. 

FOTO: Ataimages

 

"Ekstremi su uvek uz klub i grad. Poštujemo svakog igrača koji poštuje nas, naš narod i naš Pazar, bez obzira na ime, prezime ili nacionalnost. Ali ponašanje Dragana Bojata, objavom slike ratnog zločinca, nije i nikada neće biti prihvatljivo. On je primer kako se neko ne sme ponašati dok živi u našem gradu i igra za naš klub, od kojeg 'jede hleba', i kako završavaju oni koji ne poštuju nas i naš narod", stoji u saopštenju "Ekstrema".

"Zapamtite, Ekstremi čuvaju čast Pazara. Svako ko poštuje naš grad ima nas uz sebe. Svako ko ga ne poštuje zna šta ga čeka", zaključuje se u njihovoj objavi.

Povodom čitave situacije još se nije oglasio FK Novi Pazar i nije poznato šta čeka Dragana Bojata, bivšeg igrača Partizana.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)