PRAVO NIOTKUDA! Mančester siti želi klinca iz Srbije, a on još ne zna za koju reprezentaciju da igra
ZANIMLjIVA transfer priča je na pomolu!
Naime, mladi defanzivni vezista Mirza Ćatović, član Štutgarta, nalazi se na pragu transfera u Mančester Siti, preneli su brojni evropski mediji.
Ovaj 18-godišnjak rodom iz Tutina, koji pored srpskog poseduje i državljanstvo Bosne i Hercegovine, a ima pravo nastupa i za Nemačku, već mesecima je pod lupom skauta engleskog giganta.
Pregovori su u poodmakloj fazi, a očekuje se da bi dogovor mogao biti realizovan do januara 2026. godine.
Ćatović je u redovima Štutgarta jedan od najperspektivnijih igrača omladinskog pogona i prošlog proleća produžio je ugovor do 2028. godine.
Zanimljivo je da je trenutni direktor Sitijeve akademije Tomas Kriken ranije radio upravo u Štutgartu i lično doveo mladog vezistu u klub.
Već početkom 2025. godine pokušao je da ga preseli u Englesku, ali tada transfer nije realizovan.
Reč je o modernom zadnjem veznom – visokom 190 centimetara, fudbaleru odličnog pregleda igre i taktičke discipline.
Poznat je po dugim preciznim loptama i čvrstom defanzivnom stilu.
Ove sezone nastupa za drugi tim Štutgarta u trećoj ligi Nemačke, gde je odigrao 14 utakmica i postigao jedan gol, potvrđujući status jednog od najzrelijih talenata svoje generacije.
Prema informacijama nemačkog "Skaja", Ćatović zasad ne forsira odlazak iz Štutgarta, jer želi da se nametne u prvom timu i izbori seniorski status.
Klub je takođe zadovoljan njegovim razvojem i ne planira da ga pusti pre nego što dobije priliku u Bundesligi.
Iako je pozivan u omladinsku selekciju Bosne i Hercegovine, još uvek nije debitovao ni za jednu reprezentaciju, pa ostaje otvoreno pitanje nacionalnog dresa koji će jednog dana izabrati.
