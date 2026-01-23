CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Kakva senzacija Srpkinje na Australijan openu

IZNENAĐENjE na Australijan openu!

FOTO: Depositphotos

Srpkinja koja nastupa za SAD Iva Jović pobedila je jednu od glavnih favoritkinja u ženskom delu Australijan opena Džasmin Paolini 6:2, 7:6 (7:3).

Mlada nada "belog sporta" dominirala je u prvom setu gde je držala čas tenisa Italijanki i nije bilo dileme oko toga ko će dobiti taj deo igre.

U nastavku videli smo mnogo zanimljiviji tenis. Iva Jović je isto napravila brejk imala konstantno prednost, ali Paolini se vraća i isčupala taj-brejk. Izgledalo je da će Italijanka preokrenuti, ali onda je Iva pokazala od čega je i dobila taj-brejk za veliki trijumf na Australijan openu.

Ko je Iva Jović?

Iva Jović je rođena u Torensu u Kaliforniji, ali su joj oba roditelja sa ovih prostora, otac Bojan iz Leskovca, a majka Jelena iz Splita. Ima i stariju sestru Miu. Tenisom je počela da se bavi sa pet godina i dostigla je velike visine već u tinejdžerskim danima.

Već sa 14 godina je krenula da žanje titule u svojoj, ali i konkurenciji starijih dama, a tokom 2024. godine je debitovala na Ju-Es openu i odmah porazila Magdu Linet. Iste godine je bila trostruka finalistkinja juniorskih Grend slem turnira u paru sa Tajrom Katerinom Grent, osvojivši Australijan open i Vimbldon, i izgubišvi titulu na Rolan Garosu.

Foto AP

Do početka 2025. već je osvojila tri ITF takmičenja iz serija 25, 35 i 75, a onda u odlazećoj godini pokazala koliko je svestrana, osvojivši W100 pehar na šljaci u Šarlotsvilu, zatim i prvi Čelendžer na traci u Ilkeju, te i prvu WTA titulu, i to iz serije 500 u Gvadalahari, porazivši Kolumbijku Emilijanu Arango u finalu.

Tokom 2025. godine je na svakom Grend slemu učestvovala u drugom kolu.

- Svake godine, od kada sam imala 2-3 godine, odlazim da vidim svoje bake i deke, svoju bližu porodicu. Volim da idem tamo. Vrlo je lepo, Beograd, je posebno fin. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom. Imam prijatelje tamo. Volimo da idemo u Zemun, na Adu. Zabavno je, sjajno - govorila je za Telegraf prošle godine, a posebno istakla da voli da ode i do Leskovca.

Foto AP

Dodala je tada da često koristi reči na srpskom kada je besna tokom svojih mečeva.

- Ponekad, kada sam zaista besna, pa ne želim da sudije razumeju. To je otprilike to, ali da, ponekad. Iako mislim da većina naše publike sada to zna. Sada je čudno kada to vidim, mnogi razumeju, pa moram da pazim šta pričam - govorila je tada Iva Jović za Telegraf.

