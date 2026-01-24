TRAMP NASTAVLJA DA PROVOCIRA GRENLAND: Pogledajte šta je objavila Bela kuća (FOTO)
BELA kuća je objavila fotografiju koja prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa kako sa pingvinom hoda kroz sneg, pri čemu pingvin nosi američku zastavu, dok se u daljini vidi grenlandska zastava na padini planine.
Na slici, objavljenoj na zvaničnom nalogu Bele kuće na mreži Iks, vidi se snežni, ledeni predeo sa planinama u pozadini i širokom belom ravnicom u prvom planu.
Pingvini su prirodno rasprostranjeni isključivo na južnoj hemisferi, prvenstveno na Antarktiku i na jugu Latinske Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda, dok na severnoj hemisferi, uključujući Grenland, nema te vrste ptica.
Tramp je proteklih nedelja više puta ponovio da SAD moraju da dobiju kontrolu nad Grenlandom, naglašavajući da je to arktičko ostrvo "ključno za američku bezbednost", uz upozorenje da će ga SAD "dobiti na ovaj ili na onaj način".
Ipak, u sredu je tokom govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu odbacio mogućnost korišćenja sile, a potom je odustao i od pretnje o uvođenju kaznenih carina protiv osam evropskih zemalja koje je prethodno najavio kako bi izvršio pritisak.
Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social potvrdio da je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Davosu dogovorio "okvir budućeg sporazuma", međutim, zasad nije potpuno jasno šta bi taj sporazum uključivao i koliko su odmakli pregovori.
