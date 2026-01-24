UDARNO OBRAĆANJE ZELENSKOG IZ EMIRATA: Rusija je spremna da okonča rat, kao i Ukrajina

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je održan sastanak američke, ukrajinske i ruske delegacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i da je važno da je Rusija spremna da okonča rat koji je sama započela, kao što i Ukrajina želi da se taj rat završi.

Foto: Printksrin Iks

- Ukrajinski predstavnici mi se javljaju skoro svakog sata - trenutno su u Emiratima. Danas su tamo ukrajinska, američka i ruska delegacija, već je obavljen razgovor. To je važno, jer dugo nije bilo ovakvih trilateralnih formata sastanaka. Razgovara se o parametrima završetka rata. Sada bi trebalo da imaju bar neke od odgovora od Rusije, a glavno je da je Rusija spremna da okonča ovaj rat, koji je sama započela - rekao je Zelenski u sinoćnom obraćanju, prenosi Ukriform.

On je kazao da su stavovi Ukrajine jasni, i da je definisao okvir za dijalog za ukrajinsku delegaciju.

- Delegacija je stalno u kontaktu - Rustem Umerov, Kirilo Budanov, David Arahamija, Serhij Kislicija. Sutra će se pregovorima pridružiti general Hnatov, načelnik Generalštaba, i predstavnik Obaveštajne službe Ministarstva odbrane (GUR) Skibicki", rekao je Zelenski.

Ukrainian diplomatic team reports almost every hour from the UAE, where a conversation took place today involving the Ukrainian, American, and Russian delegations. They are discussing the parameters for ending the war.



By now, our team should already have at least some answers… pic.twitter.com/U1IsDfWWiZ — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) January 23, 2026

Prema njegovim rečima, još je rano za izvođenje zaključaka iz sadržaja razgovora trilateralnog sastanka koji je sinoć održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Videćemo kako će se razgovor odvijati sutra, kakvi će biti rezultati. Potrebno je da ne postoji samo ukrajinska želja da se okonča ovaj rat, da postigne potpunu bezbednost, već i da se slična želja nekako pojavi u Rusiji - rekao je Zelenski.