UDARNO OBRAĆANJE ZELENSKOG IZ EMIRATA: Rusija je spremna da okonča rat, kao i Ukrajina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je održan sastanak američke, ukrajinske i ruske delegacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i da je važno da je Rusija spremna da okonča rat koji je sama započela, kao što i Ukrajina želi da se taj rat završi.
- Ukrajinski predstavnici mi se javljaju skoro svakog sata - trenutno su u Emiratima. Danas su tamo ukrajinska, američka i ruska delegacija, već je obavljen razgovor. To je važno, jer dugo nije bilo ovakvih trilateralnih formata sastanaka. Razgovara se o parametrima završetka rata. Sada bi trebalo da imaju bar neke od odgovora od Rusije, a glavno je da je Rusija spremna da okonča ovaj rat, koji je sama započela - rekao je Zelenski u sinoćnom obraćanju, prenosi Ukriform.
On je kazao da su stavovi Ukrajine jasni, i da je definisao okvir za dijalog za ukrajinsku delegaciju.
- Delegacija je stalno u kontaktu - Rustem Umerov, Kirilo Budanov, David Arahamija, Serhij Kislicija. Sutra će se pregovorima pridružiti general Hnatov, načelnik Generalštaba, i predstavnik Obaveštajne službe Ministarstva odbrane (GUR) Skibicki", rekao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, još je rano za izvođenje zaključaka iz sadržaja razgovora trilateralnog sastanka koji je sinoć održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
- Videćemo kako će se razgovor odvijati sutra, kakvi će biti rezultati. Potrebno je da ne postoji samo ukrajinska želja da se okonča ovaj rat, da postigne potpunu bezbednost, već i da se slična želja nekako pojavi u Rusiji - rekao je Zelenski.
