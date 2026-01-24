Društvo

BUKNUO VELIKI POŽAR U NOVOM PAZARU: Vatra guta sve pred sobom, sve službe na terenu (VIDEO)

Ana Đokić

24. 01. 2026. u 07:25

OGROMAN požar koji je jutros izbio u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i dalje pravi veliku štetu, a video snimak sa zadnje strane industrijskog kompleksa jasno pokazuje koliko je objekata istovremeno zahvaćeno vatrom.

БУКНУО ВЕЛИКИ ПОЖАР У НОВОМ ПАЗАРУ: Ватра гута све пред собом, све службе на терену (ВИДЕО)

Foto Novosti

Plamen je progutao fabriku EMA-TEX, kamenjaru Musić, kao i više magacina i skladišta repromaterijala, dok se gust dim širi celim područjem, prenosi Sandžak Danas.

Na terenu su i dalje sve raspoložive gradske službe, a vatrogasci gase požar sa svih strana – s prednje i zadnje strane objekata, koristeći lestve i veliki broj vatrogasnih kamiona.

Posebnu težinu situaciji daje činjenica da se radi o lako zapaljivim materijalima, zbog čega je vatra izuzetno teško obuzdati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Zbog razmera požara, u pomoć su stigle i vatrogasne ekipe iz Sjenice, Tutina i Kraljeva, koje su se uključile u zajedničku akciju gašenja.

Na licu mesta nalaze se i ekipe Hitne pomoći, koje ukazuju prvu pomoć povređenima, kao i interventna jedinica i saobraćajna policija, koja obezbeđuje šire područje i reguliše saobraćaj.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIVKOVIĆI NA ALPIMA: Glumac pokazao kako uživa na odmoru - kraj njega i mali Vasilije

BIVKOVIĆI NA ALPIMA: Glumac pokazao kako uživa na odmoru - kraj njega i mali Vasilije