BUKNUO VELIKI POŽAR U NOVOM PAZARU: Vatra guta sve pred sobom, sve službe na terenu (VIDEO)

OGROMAN požar koji je jutros izbio u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i dalje pravi veliku štetu, a video snimak sa zadnje strane industrijskog kompleksa jasno pokazuje koliko je objekata istovremeno zahvaćeno vatrom.

Plamen je progutao fabriku EMA-TEX, kamenjaru Musić, kao i više magacina i skladišta repromaterijala, dok se gust dim širi celim područjem, prenosi Sandžak Danas.

Na terenu su i dalje sve raspoložive gradske službe, a vatrogasci gase požar sa svih strana – s prednje i zadnje strane objekata, koristeći lestve i veliki broj vatrogasnih kamiona.

Posebnu težinu situaciji daje činjenica da se radi o lako zapaljivim materijalima, zbog čega je vatra izuzetno teško obuzdati.

Zbog razmera požara, u pomoć su stigle i vatrogasne ekipe iz Sjenice, Tutina i Kraljeva, koje su se uključile u zajedničku akciju gašenja.

Na licu mesta nalaze se i ekipe Hitne pomoći, koje ukazuju prvu pomoć povređenima, kao i interventna jedinica i saobraćajna policija, koja obezbeđuje šire područje i reguliše saobraćaj.

