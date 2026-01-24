BUKNUO VELIKI POŽAR U NOVOM PAZARU: Vatra guta sve pred sobom, sve službe na terenu (VIDEO)
OGROMAN požar koji je jutros izbio u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i dalje pravi veliku štetu, a video snimak sa zadnje strane industrijskog kompleksa jasno pokazuje koliko je objekata istovremeno zahvaćeno vatrom.
Plamen je progutao fabriku EMA-TEX, kamenjaru Musić, kao i više magacina i skladišta repromaterijala, dok se gust dim širi celim područjem, prenosi Sandžak Danas.
Na terenu su i dalje sve raspoložive gradske službe, a vatrogasci gase požar sa svih strana – s prednje i zadnje strane objekata, koristeći lestve i veliki broj vatrogasnih kamiona.
Posebnu težinu situaciji daje činjenica da se radi o lako zapaljivim materijalima, zbog čega je vatra izuzetno teško obuzdati.
Zbog razmera požara, u pomoć su stigle i vatrogasne ekipe iz Sjenice, Tutina i Kraljeva, koje su se uključile u zajedničku akciju gašenja.
Na licu mesta nalaze se i ekipe Hitne pomoći, koje ukazuju prvu pomoć povređenima, kao i interventna jedinica i saobraćajna policija, koja obezbeđuje šire područje i reguliše saobraćaj.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena
