PENZIJA ZA JANUAR PRE ROKA, A TU JE I DODATAK: Važne informacije za najstarije sugrađane

ISPLATA 3. februara obuhvata korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti bez obzira za koji način isplate su se opredelili. Stiže i isplata dodatka.

Dva dana kasnije, dakle 5. februara primanja će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri, takođe bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa ili ih podižu na poštanskim šalterima ili im poštari novac donose na kućne adrese.

Poslednji će penzije dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji ih dobijaju preko tekućih računa čekovi početi da pristižu 9. januara a penzionerima iz ove, inače najbrojnije kategorije, koji primanja dobijaju na kuću ili na poštanskim šalterima, 10. februara.

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.

Dodatak na penziju

Vlada Srbije donela je uredbu kojom se uređuju uslovi, visina, obuhvat korisnika i dinamika isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, a pravo na ovaj dodatak imaće penzioneri sa nižim primanjima u periodu od decembra 2025. do novembra 2026. godine.

Pravo na novčani iznos do pet odsto, kao uvećanje uz penziju imaju korisnici starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije čija penzija, počev od isplate za decembar 2025. godine pa zaključno sa penzijom za novembar 2026. godine, iznosi do 73.734,14 dinara.

U ovu grupu ubrajaju se i korisnici posebnih prava propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, uključujući pojedine kategorije korisnika iz ranijih zakonskih rešenja.

Kako će se isplaćivati novčani dodatak

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju isplaćivaće se mesečno, zajedno sa penzijom, u periodu od decembra 2025. do novembra 2026. godine i biće posebno iskazan na isplati.

Visina ovog dodatka obračunava se tako što se uzima iznos koji su korisnici primili uz penziju za novembar 2025. godine, a zatim se taj iznos uvećava za procenat redovnog usklađivanja penzija od 1. decembra 2025. godine.

