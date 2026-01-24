Košarka

UŽASNE VESTI ZA CRNO-BELE! Kapiten Partizana doživeo tešku povredu, završio sezonu

Новости онлајн

24. 01. 2026. u 08:43

PARTIZAN je nakon istorijskog preokreta savladao Hapoel u Evroligi, a trijumf je na kraju pao u drugi plan.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Klub je nakon pregleda objavio da je Vanja Marinković doživeo tešku povredu.

- Kapiten Partizana  Vanja Marinković, doživeo je povredu ahilove tetive u završnici sinoćne utakmice protiv Hapoela. Pregled i ultrazvuk u Minhenu, pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak.

Vanja će po dolasku u Beograd obaviti i pregled magnetnom rezonancom, nakon čega će biti doneta odluka o načinu na koji će ova povreda biti tretirana.

Kapitenu, želimo ti brz i potpun oporavak - stoji u saopštenju kluba.

Marinković je protiv Hapoela pogodio trojku za produžetak, a pred isti napustio teren i otišao u svlačionicu usled teške povrede.

Ovo znači da je Vanja Marinković najverovatnije završio sezonu. 

Karlik Džons je već par meseci van terena i vratiće se u februaru, Šejk Milton je završio sezonu, a postoji i problem sa Džabarijem Parkerom, koji nije pronašao formu, iako je najplaćeniji igrač.

