LETELO PERJE NA ŠOLAKOVOJ TV! Marinika ljuta, u sukobu sa novinarkom: Kome da se sklonimo? Lomparu i Bakiću? (VIDEO)

24. 01. 2026. u 08:40

POTPREDSEDNICA Đilasove stranke Marinika Tepić ušla je u oštru raspravu sa novinarkom Šolakove televizija i upitala kome da se sklanja sa takozvane studenstko-blokaderske liste, Milu LOmparu ili Jovi Bakiću.

Foto: Printksrin

Na pitanje novinarke ko tu koga treba da zove na kordinaciju, Marinika kaže:

- Mi smo zvali svaki put. Mi smo od prvog oglašavanja zvali i na kordinaciju i na saradnju i dogovor. Poziv stoji i sada, ne vidim gde je problem koji vi pokušavate da predstavite kao problem sa naše strane - kazala je Tepićeva.

Potom se novinarka umešala, a Tepićeva je rekla da ima utisak kao da ne pričaju istim jezikom.

Ne slušate me. Sad ja pitam, kome da se sklonimo, Milu Lomparu ili Jovu Bakiću? Možemo i tako da razgovaramo. Ja ne znam da li su oni studentski pokret, nisam razumela da pričaju u ime studenstke liste, to prvi put od vas čujem. Nisam znala da su oni uvlašćeni da pričaju u ime studentske liste. Joj, pa znate li koliko se ljudi pominje, čak i neki novinari - rekla je Tepićeva.

Pogledajte okršaj u studiju:

