LETELO PERJE NA ŠOLAKOVOJ TV! Marinika ljuta, u sukobu sa novinarkom: Kome da se sklonimo? Lomparu i Bakiću? (VIDEO)
POTPREDSEDNICA Đilasove stranke Marinika Tepić ušla je u oštru raspravu sa novinarkom Šolakove televizija i upitala kome da se sklanja sa takozvane studenstko-blokaderske liste, Milu LOmparu ili Jovi Bakiću.
Na pitanje novinarke ko tu koga treba da zove na kordinaciju, Marinika kaže:
- Mi smo zvali svaki put. Mi smo od prvog oglašavanja zvali i na kordinaciju i na saradnju i dogovor. Poziv stoji i sada, ne vidim gde je problem koji vi pokušavate da predstavite kao problem sa naše strane - kazala je Tepićeva.
Potom se novinarka umešala, a Tepićeva je rekla da ima utisak kao da ne pričaju istim jezikom.
Ne slušate me. Sad ja pitam, kome da se sklonimo, Milu Lomparu ili Jovu Bakiću? Možemo i tako da razgovaramo. Ja ne znam da li su oni studentski pokret, nisam razumela da pričaju u ime studenstke liste, to prvi put od vas čujem. Nisam znala da su oni uvlašćeni da pričaju u ime studentske liste. Joj, pa znate li koliko se ljudi pominje, čak i neki novinari - rekla je Tepićeva.
Pogledajte okršaj u studiju:
Preporučujemo
OGLASIO SE NIS: Evo šta znači nova licenca i do kada važi dozvola
23. 01. 2026. u 21:40
"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi
VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.
24. 01. 2026. u 09:31
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)