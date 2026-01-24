POŽAR U NOVOM PAZARU SE ŠIRI VELIKOM BRZINOM: Sve raspoložive snage na terenu (VIDEO)

VATRENA stihija u industrijskoj zoni u Novom Pazaru ne jenjava.

Foto: Printscreen/Jutjub/Sandzak Danas

Prema najnovijim informacijama s terena i posljednjem video snimku, požar je zahvatio novi magacin, u kojem su se nalazili materijali – štofovi za namještaj, izuzetno lako zapaljivi, zbog čega se vatra naglo rasplamsala.

Kako javlja reporter s lica mjesta, požar se sada širi prema zadnjem magacinu, u pravcu gradske toplane, što dodatno podiže nivo opasnosti. Plamen se širi velikom brzinom, a gust dim i visoki plameni jezici otežavaju intervenciju i vidljivost.

Upravo su stigla nova pojačanja: dve vatrogasne ekipe iz Kragujevca, kao i još jedna ekipa iz Kraljeva, koje se odmah uključuju u borbu s vatrom. Sve raspoložive snage raspoređuju se na kritične tačke kako bi se spriječilo dalje širenje požara prema infrastrukturno važnim objektima. Najnoviji video snimak, koji objavljujemo u sklopu ovog teksta, svjedoči o dramatičnom trenutku kada se vatra širi na nove magacine – plamen se širi iz sekunde u sekundu, dok vatrogasci pokušavaju da naprave tampon-zonu i obuzdaju front požara.

Situacija je i dalje krajnje ozbiljna. Iako nema informacija o ljudskim žrtvama, materijalna šteta je ogromna i, prema nezvaničnim procenama, meri se u milionima. Nadležne službe ostaju u punoj pripravnosti, a borba s vatrom se nastavlja bez prekida.

(Sandžakdanas)

