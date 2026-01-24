POŽAR U NOVOM PAZARU SE ŠIRI VELIKOM BRZINOM: Sve raspoložive snage na terenu (VIDEO)
VATRENA stihija u industrijskoj zoni u Novom Pazaru ne jenjava.
Prema najnovijim informacijama s terena i posljednjem video snimku, požar je zahvatio novi magacin, u kojem su se nalazili materijali – štofovi za namještaj, izuzetno lako zapaljivi, zbog čega se vatra naglo rasplamsala.
Kako javlja reporter s lica mjesta, požar se sada širi prema zadnjem magacinu, u pravcu gradske toplane, što dodatno podiže nivo opasnosti. Plamen se širi velikom brzinom, a gust dim i visoki plameni jezici otežavaju intervenciju i vidljivost.
Upravo su stigla nova pojačanja: dve vatrogasne ekipe iz Kragujevca, kao i još jedna ekipa iz Kraljeva, koje se odmah uključuju u borbu s vatrom. Sve raspoložive snage raspoređuju se na kritične tačke kako bi se spriječilo dalje širenje požara prema infrastrukturno važnim objektima. Najnoviji video snimak, koji objavljujemo u sklopu ovog teksta, svjedoči o dramatičnom trenutku kada se vatra širi na nove magacine – plamen se širi iz sekunde u sekundu, dok vatrogasci pokušavaju da naprave tampon-zonu i obuzdaju front požara.
Situacija je i dalje krajnje ozbiljna. Iako nema informacija o ljudskim žrtvama, materijalna šteta je ogromna i, prema nezvaničnim procenama, meri se u milionima. Nadležne službe ostaju u punoj pripravnosti, a borba s vatrom se nastavlja bez prekida.
(Sandžakdanas)
BONUS VIDEO:
Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena
Preporučujemo
BUKNUO POŽAR U PORODIČNOJ KUĆI: Vatra potpuno uništila veći deo domaćinstva
20. 01. 2026. u 20:45
UKRAJINCI OBORILI NOVI RUSKI DRON: Zaprepastili se šta se nalazi u njemu
JEDNOG od prvih dana 2026. godine ukrajinska vojska oborila je ruski dron novog tipa. Identifikovan je kao „Geran-5“, brz i dalekometni dron.
23. 01. 2026. u 12:25
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)