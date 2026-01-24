Svet

RUSKO MINISTARSTVO IZNELO JOŠ JEDAN USLOV: Ovo je ključno za rešenje ukrajinske krize

Новости онлине

24. 01. 2026. u 07:26

PREKID progona kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve je ključan uslov za rešavanje ukrajinske krize, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Oni su naveli da je dugoročno rešenje u Ukrajini nemoguće bez rešavanja teritorijalnog pitanja koristeći formulu iz Enkoridža.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova / Arhiva

- Neophodnost obustave progona UPC, uključujući ukidanje zakona 'O zaštiti ustavnog poretka u sferi delovanje verskih organizacija' usvojenog u avgustu 2024. godine kojim je predviđeno stvaranje pravnog mehanizma za zabranu kanonske crkve, kao i prekid kršenja prava ruskog stanovništva - jedan je od ključnih uslova za postizanje održivog rešenja ukrajinske krize - rekli su u Ministarstvu za ruske medije.

Protojerej Nikolaj Balašov, savetnik ruskog patrijarha Kirila, rekao je ranije da je kijevski režim praktično objavio rat sopstvenom narodu i kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi (UPC), koja ujedinjuje većinu pravoslavnih vernika u Ukrajini.

Ukrajinske vlasti organizovale su najveći talas progona UPC u savremenoj istoriji zemlje. Pozivajući se na njenu povezanost sa Rusijom, lokalne vlasti u različitim delovima Ukrajine odlučile su da zabrane delovanje UPC.

Vlasti su uvele sankcije nekim predstavnicima sveštenstva UPC. 

Služba bezbednosti Ukrajine počela je da pokreće krivične postupke protiv sveštenstva UPC i sprovodi „kontraobaveštajne aktivnosti“ – pretrese episkopa i sveštenika, crkava i manastira u potrazi za dokazima o „antiukrajinskim aktivnostima“.

"Rešiti teritorijalno pitanje po formuli iz Enkoridža"

Dugoročno rešenje u Ukrajini je nemoguće bez rešavanja teritorijalnog pitanja, izjavio je za RIA Novosti Aleksej Poliščuk, direktor Drugog odeljenja ZND u Ministarstvu spoljnih poslova.

- Najvažnije je sada - i to je rečeno na sastanku sa Amerikancima 22-23. januara - rešiti teritorijalno pitanje koristeći formulu iz Ankoridža, bez koje je dugoročno rešenje nedostižno - rekao je on.

Diplomata je napomenuo da je neophodno poštovati samoopredeljenje stanovnika regiona ponovo ujedinjenih sa Rusijom.

- Takođe je neophodno iskoreniti osnovne uzroke krize nastale uz učešće Zapada i eliminisati bezbednosne pretnje koje je ona generisala - objasnio je Poliščuk.

Prema njegovim rečima, Ukrajina mora da se vrati u status nesvrstanosti i neutralnosti, da poštuje jezička i verska prava etničkih Rusa i da se odrekne neonacističke ideologije.

Prva runda pregovora između predstavnika Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine u UAE završena je juče.

Tenis
Fudbal
