RUSKO MINISTARSTVO IZNELO JOŠ JEDAN USLOV: Ovo je ključno za rešenje ukrajinske krize
PREKID progona kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve je ključan uslov za rešavanje ukrajinske krize, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Oni su naveli da je dugoročno rešenje u Ukrajini nemoguće bez rešavanja teritorijalnog pitanja koristeći formulu iz Enkoridža.
- Neophodnost obustave progona UPC, uključujući ukidanje zakona 'O zaštiti ustavnog poretka u sferi delovanje verskih organizacija' usvojenog u avgustu 2024. godine kojim je predviđeno stvaranje pravnog mehanizma za zabranu kanonske crkve, kao i prekid kršenja prava ruskog stanovništva - jedan je od ključnih uslova za postizanje održivog rešenja ukrajinske krize - rekli su u Ministarstvu za ruske medije.
Protojerej Nikolaj Balašov, savetnik ruskog patrijarha Kirila, rekao je ranije da je kijevski režim praktično objavio rat sopstvenom narodu i kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi (UPC), koja ujedinjuje većinu pravoslavnih vernika u Ukrajini.
Ukrajinske vlasti organizovale su najveći talas progona UPC u savremenoj istoriji zemlje. Pozivajući se na njenu povezanost sa Rusijom, lokalne vlasti u različitim delovima Ukrajine odlučile su da zabrane delovanje UPC.
Vlasti su uvele sankcije nekim predstavnicima sveštenstva UPC.
Služba bezbednosti Ukrajine počela je da pokreće krivične postupke protiv sveštenstva UPC i sprovodi „kontraobaveštajne aktivnosti“ – pretrese episkopa i sveštenika, crkava i manastira u potrazi za dokazima o „antiukrajinskim aktivnostima“.
"Rešiti teritorijalno pitanje po formuli iz Enkoridža"
Dugoročno rešenje u Ukrajini je nemoguće bez rešavanja teritorijalnog pitanja, izjavio je za RIA Novosti Aleksej Poliščuk, direktor Drugog odeljenja ZND u Ministarstvu spoljnih poslova.
- Najvažnije je sada - i to je rečeno na sastanku sa Amerikancima 22-23. januara - rešiti teritorijalno pitanje koristeći formulu iz Ankoridža, bez koje je dugoročno rešenje nedostižno - rekao je on.
Diplomata je napomenuo da je neophodno poštovati samoopredeljenje stanovnika regiona ponovo ujedinjenih sa Rusijom.
- Takođe je neophodno iskoreniti osnovne uzroke krize nastale uz učešće Zapada i eliminisati bezbednosne pretnje koje je ona generisala - objasnio je Poliščuk.
Prema njegovim rečima, Ukrajina mora da se vrati u status nesvrstanosti i neutralnosti, da poštuje jezička i verska prava etničkih Rusa i da se odrekne neonacističke ideologije.
Prva runda pregovora između predstavnika Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine u UAE završena je juče.
