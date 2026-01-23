BARNI KOLAČ: Recept za brzi kolač koji nestaje za tren

Barni kolač je savršena kombinacija mekog, mirisnog biskvita i glatkog čokoladnog ganaša. Dok biskvit lagano upija slatki ganaš, svaku kašičicu prati bogati, intenzivni ukus čokolade. Jednostavni sastojci i lagana priprema čine ovaj kolač idealnim za porodične posluženja, proslave ili popodnevni čaj.

FOTO: Novosti





Biskvit:

5 jaja

150 gr šećera

1 vanilin šećer

200 ml ulja

300 gr brašna

1 prašak za pecivo

300 ml mleka

rendana korica limuna

Ganaš:

500 ml slatke pavlake

300 gr čokolade za kuvanje

Priprema

U veću posudu razbijte jaja, dodajte šećer i vanilin šećer, pa mikserom umutite u penastu smesu. Dodajte ulje i kratko promešajte.

Brašno pomešajte sa praškom za pecivo. U smesu od jaja naizmenično dodajte mleko i brašno, u više navrata, svaki put kratko muteći mikserom. Na kraju dodajte koricu limuna i još jednom kratko izmešajte.

Pleh dimenzija 20 × 32 cm premažite uljem i pobrašnite. Sipajte smesu za biskvit i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 35 minuta.

Pečen kolač izvadite iz rerne i posle 10 minuta, dok je još topao, drškom varjače napravite rupice na razmaku od oko 2 cm, vodeći računa da ne probijete kolač do dna.

Slatku pavlaku zagrejte do ključanja, sklonite sa vatre i dodajte izlomljenu čokoladu. Mešajte dok se čokolada potpuno ne otopi i smesa ne postane glatka.

Kada se ganaš malo prohladi, kašikom ga sipajte u rupice, a zatim prelijte ostatak preko celog kolača. Ostavite da se kolač ohladi na sobnoj temperaturi, pa ga stavite u frižider da se hladi preko noći.

Uživajte!