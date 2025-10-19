MANČESTER JUNAJTED SLAVIO PROTIV LIVERPULA! "Crveni đavoli" upisali prvu pobedu na "Enfildu" još od 2016. godine
Fudbaleri Mančester junajteda savladali su Liverpul na gostovanju u 8. kolu Premijer lige sa 2:1.
"Crveni đavoli" su došli do vođstva već u 2. minutu preko Mbuema. Do poluvremena su obe ekipe kreirale po nekoliko sjajnih šansi ali se rezultat nije menjao.
U nastavku je Liverpulu doneo izjednačenje Gakpo u 78. minutu, da bi Hari Megvajer po ko zna koji put "doneo" pobedu Junajtedu u 84. minutu.
Ovo je prva pobeda Junajteda u Premijer ligi na Enfildu još od 2016. godine. A prvi put i Amorim od kad je seo na klupu "đavola" upisao je dve uzastopne pobede pošto su u prošlom kolu savladali Sanderlend sa 2:0.
Mančester je sada 9. na tabeli sa 13 bodova, dok je Liverpul treći sa 15.
