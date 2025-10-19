Fudbal

OVO MOŽE SAMO LIONEL MESI: Argentinac ispisao istoriju svetskog fudbala

19. 10. 2025. u 12:18

Fudbaleri Intera iz Majamija pobedili su u gostima ekipu Nešvila rezultatom 5:2 u meču 34. kola MLS lige, a tri gola za svoj tim postigao je Lionel Mesi.

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

U poslednjoj utakmici ligaške faze MLS lige Lionel Mesi je zabeležio 60. "het-trik" u karijeri.

Argentinski fudbaler je bio trostruki strelac za Inter. Golove je postigao u 35, 63. iz penala i 81. minutu.

Po jednom su se u listu strelaca upisali Mesijevi saigrači Baltazar Rodrigez i Telasko Segovija.

Strelci za Nešvil bili su Sem Saridž u 43. i Džejkob Šafelburg u šestom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu.

Mesi je najbolji strelac regularnog dela MLS lige sa 29 golova i 19 asistencija. Argentinskom fudbaleru je pripala "Zlatna kopačka" MLS lige za 2025. godinu.

Fudbaleri Intera su regularni deo sezone završili na trećem mestu na tabeli Istočne konferencije sa 65 osvojenih bodova. U prvom kolu plej-ofa igraće ponovo protiv Nešvila, šestog na tabeli.

Mesijev učinak u karijeri

- 1.130 utakmica
- 889 golova
- 399 asistencija
- 60 "het-trikova"

