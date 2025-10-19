OVO MOŽE SAMO LIONEL MESI: Argentinac ispisao istoriju svetskog fudbala
Fudbaleri Intera iz Majamija pobedili su u gostima ekipu Nešvila rezultatom 5:2 u meču 34. kola MLS lige, a tri gola za svoj tim postigao je Lionel Mesi.
U poslednjoj utakmici ligaške faze MLS lige Lionel Mesi je zabeležio 60. "het-trik" u karijeri.
Argentinski fudbaler je bio trostruki strelac za Inter. Golove je postigao u 35, 63. iz penala i 81. minutu.
Po jednom su se u listu strelaca upisali Mesijevi saigrači Baltazar Rodrigez i Telasko Segovija.
Strelci za Nešvil bili su Sem Saridž u 43. i Džejkob Šafelburg u šestom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu.
Mesi je najbolji strelac regularnog dela MLS lige sa 29 golova i 19 asistencija. Argentinskom fudbaleru je pripala "Zlatna kopačka" MLS lige za 2025. godinu.
Fudbaleri Intera su regularni deo sezone završili na trećem mestu na tabeli Istočne konferencije sa 65 osvojenih bodova. U prvom kolu plej-ofa igraće ponovo protiv Nešvila, šestog na tabeli.
Mesijev učinak u karijeri
- 1.130 utakmica
- 889 golova
- 399 asistencija
- 60 "het-trikova"
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
