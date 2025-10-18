BIVŠI REPREZENTATIVAC ŽESTOKO UDARIO PO FSS: Krstajić bez iskustva postao selektor - To nije normalno

Nekadašnji reprezentativac Srbije nedavno je potpisao ugovor sa hrvatskim trećeligašem Kustošijom, što je iznenadilo mnoge ljubitelje fudbala. Maksimović je prošle sezone nastupao za Monpelje, doduše bez velike minutaže, a tokom karijere važio je za jednog od najcenjenijih defanzivaca u Italiji. Doduše, to je bilo dok je sa velikim uspehom nastupao za Torino i Napoli.

Foto arhiva VN

Ipak, u poslednje vreme njegova karijera ide silaznom putanjom, na šta su uticale brojne povrede. Zbog toga je odlučio da iz "lige petice" pređe na maltene polu-profesionalni nivo fudbala, te će u narednom periodu nastupati za pomenutu Kustošiju. Tim povodom dao je intervju za poznati hrvatski portal "Index", gde je govorio i o dešavanjima u Fudbalskoj reprezentaciji Srbije dok je on bio deo nje.

Podsetio je na situacije iz 2018. godine, kada je smenjen Slavoljub Muslin, čovek koji je "orlove" odveo na Svetsko prvenstvo u Rusiju, a umesto njega došao Mladen Krstajić, koji pre toga nije imao selektorskog ni trenerskog iskustva.

- Mnogo toga je do okruženja. Umesto da se piše ko je dao gol i asistirao, piše se ko je kako došao, kojim autom i pikanterije. Kao da neko namerno želi da te izbaci iz koloseka. Imali smo prekid protiv Albanije, prazne tribine, oduzimanje tri boda. Česte smene selektora su posebna priča. Ne može neko ko nikad nije vodio klub da postane selektor A reprezentacije. U Rusiji je Mladen Krstajić bez trenerskog iskustva odjednom postao prvi trener. Ne umanjujem ničije znanje, ali to nije normalno. A selektora koji te odveo na Svetsko prvenstvo- skloniš. To nije normalno - poručio je Maksimović.

Kako je izjavio iskusni fudbaler, najbolje u dresu reprezentacije osećao se kada je selektor bio Slavoljub Muslin.

- Napravio je dobru hemiju i onda je smenjen. Ne pamtim, osim Piksija, da se iko duže zadržao. Belgija iz 2014. ili 2015. godine je dobar primer. Propustiš ciklus, ali zadržiš trenera i okosnicu – i dođe rezultat. Bili su prvi-drugi na svetu na Fifinoj rang listi. Kod nas se nakon jedne ili dve lošije utakmice odmah traži smena. Daj drugog. Novi selektor menja igrače, krene eksperimentisanje, a reprezentacija ne bi smela da bude poligon za tako nešto - izjavio je Maksimović.

