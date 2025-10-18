Fudbal

BIVŠI REPREZENTATIVAC ŽESTOKO UDARIO PO FSS: Krstajić bez iskustva postao selektor - To nije normalno

Новости онлајн

18. 10. 2025. u 14:39 >> 14:40

Nekadašnji reprezentativac Srbije nedavno je potpisao ugovor sa hrvatskim trećeligašem Kustošijom, što je iznenadilo mnoge ljubitelje fudbala. Maksimović je prošle sezone nastupao za Monpelje, doduše bez velike minutaže, a tokom karijere važio je za jednog od najcenjenijih defanzivaca u Italiji. Doduše, to je bilo dok je sa velikim uspehom nastupao za Torino i Napoli.

БИВШИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ ЖЕСТОКО УДАРИО ПО ФСС: Крстајић без искуства постао селектор - То није нормално

Foto arhiva VN

Ipak, u poslednje vreme njegova karijera ide silaznom putanjom, na šta su uticale brojne povrede. Zbog toga je odlučio da iz "lige petice" pređe na maltene polu-profesionalni nivo fudbala, te će u narednom periodu nastupati za pomenutu Kustošiju. Tim povodom dao je intervju za poznati hrvatski portal "Index", gde je govorio i o dešavanjima u Fudbalskoj reprezentaciji Srbije dok je on bio deo nje.

Podsetio je na situacije iz 2018. godine, kada je smenjen Slavoljub Muslin, čovek koji je "orlove" odveo na Svetsko prvenstvo u Rusiju, a umesto njega došao Mladen Krstajić, koji pre toga nije imao selektorskog ni trenerskog iskustva.

- Mnogo toga je do okruženja. Umesto da se piše ko je dao gol i asistirao, piše se ko je kako došao, kojim autom i pikanterije. Kao da neko namerno želi da te izbaci iz koloseka. Imali smo prekid protiv Albanije, prazne tribine, oduzimanje tri boda. Česte smene selektora su posebna priča. Ne može neko ko nikad nije vodio klub da postane selektor A reprezentacije. U Rusiji je Mladen Krstajić bez trenerskog iskustva odjednom postao prvi trener. Ne umanjujem ničije znanje, ali to nije normalno. A selektora koji te odveo na Svetsko prvenstvo- skloniš. To nije normalno - poručio je Maksimović.

Kako je izjavio iskusni fudbaler, najbolje u dresu reprezentacije osećao se kada je selektor bio Slavoljub Muslin.

- Napravio je dobru hemiju i onda je smenjen. Ne pamtim, osim Piksija, da se iko duže zadržao. Belgija iz 2014. ili 2015. godine je dobar primer. Propustiš ciklus, ali zadržiš trenera i okosnicu – i dođe rezultat. Bili su prvi-drugi na svetu na Fifinoj rang listi. Kod nas se nakon jedne ili dve lošije utakmice odmah traži smena. Daj drugog. Novi selektor menja igrače, krene eksperimentisanje, a reprezentacija ne bi smela da bude poligon za tako nešto - izjavio je Maksimović.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZNAJU OD KOGA PRETI NAJVEĆA OPASNOST! Radnički spreman za Spartak, Sivić: Želimo da poentiramo na gostovanju
Fudbal

0 0

ZNAJU OD KOGA PRETI NAJVEĆA OPASNOST! Radnički spreman za Spartak, Sivić: Želimo da poentiramo na gostovanju

Fudbalski klub Radnički gostovaće u dvanaestom kolu Superlige Srbije ekipi Spartaka. Niški tim je reprezentativnu pauzu iskoristio da ponovo trenira u Banskom i spremi se za izazove koje ga očekuju. Da neće biti lako u Subotici znaju svi na „Čairu“, ali isto tako veruju da svojim kvalitetom mogu da dođu do prve ovosezonske pobede u gostima.

18. 10. 2025. u 14:15

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: Crno-beli silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli

PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli