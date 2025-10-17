Fudbal

NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 10. 2025. u 15:55

FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.

НЕОЧЕКИВАНО! Звезда нашла замену за Милојевића, он је први кандидат за клупу црвено-белих?

FOTO: FK Crvena zvezda

Sve glasnije su najave da bi Milojević, dugogodišnji šef stručnog štaba Zvezde mogao da sedne na klupu Srbije umesto Dragana Stojkovića Piksija, što bi značilo da će šampion Srbije u 2026. godini imati novog trenera. 

Kako to obično biva, već su krenule spekulacije ko bi mogao da bude novi strateg Beograđana, a zasad su se pojavile tri potencijalne opcije - Aleksandar Kolarov, Albert Rijera i Nenad Milijaš, prenosi "Informer".

Prema rečima izvora upućenog u dešavanja, sve je još na dugačkom štapu i čekaju se definitivne odluke i Fudbalskog saveza Srbije i Vladana Milojevića.

- Zasad je sve "u magli". Postoji ta priča da bi Vladan Milojević mogao da bude selektor Srbije, ali još uvek nema potvrda niti je doneta bilo kakva definitivna odluka. Na "Marakani" razmatraju tri imena za trenera - Kolarova, Rijeru i Milijaša i deluje da je najrealnije, da ako uopšte dođe do promena, šansa bude ukazana Milijašu. Kolarov je u Italiji i važan je šraf u stručnom štabu Intera kod Kristijana Kivua. Rijera je nesumnjivo sjajan stručnjak, ali dosadašnje iskustvo sa strancima u srpskom fudbalu nije baš pozitivno. Što se tiče Milijaša, dugo je u klupskom sistemu i možda je od sve trojice zapravo on najbliži da nastavi posao Vladana Milojevića - napominje pomenuti medij pozivajući se na svoje izvore. 

