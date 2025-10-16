KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere

FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.

Dušanu Vlahoviću ugovor ističe na kraju sezone, želeo je da ostane, Juventus je u jednom momentu činio sve da ga se reši, a sada deluje da bi karijeru mogao da nastavi u Španiji.

Kako prenose mediji, Hansi Flik kao zamenu za Roberta Levandovskog razmatra Dušana Vlahovića u Barseloni.

Sportski direktor Barselone Deko i agent fudbalera Darko Ristić već su u avgustu održali kontakte oko moguće saradnje, a kako pišu italijanski mediji, razgovori bi mogli biti obnovljeni u narednim mesecima.

Barselona već neko vreme traži napadača koji bi u narednoj sezoni mogao da preuzme ulogu prvog špica od Levandovskog (37), kojem ugovor ističe na kraju tekuće kampanje.

Nije izvesno da će Poljak produžiti saradnju sa klubom, pa se u kancelarijama "Kamp Noua" razmatra nekoliko opcija.

Jedno od imena koja su već privukla pažnju je i kamerunski napadač Karl Eta Ejong (21), koji je blistao na startu sezone u dresovima Viljareala i Levantea, a njegova otkupna klauzula iznosi 30 miliona evra.

Ipak, u Italiji ponovo ističu da je Barselona zainteresovana za Vlahovića, čiji pregovori sa Juventusom oko novog ugovora trenutno stoje u mestu.

Prema navodima lista Tutosport, srpski napadač je odlučan da po završetku sezone napusti Torino i potraži novi izazov u karijeri, ali ne planira da menja klub u januaru, jer želi da u leto, kao slobodan igrač, potpiše unosniji ugovor.

Vlahović je ove sezone postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju u osam odigranih mečeva za "Staru damu".

Pored Barselone, interesovanje pokazuje i Bajern iz Minhena, ali pošto su Bavarci blizu produžetka ugovora sa Harijem Kejnom, ta opcija deluje sve manje verovatno.

Ostaje da se vidi da li će Barselona zaista krenuti po Vlahovića, ali jedno je sigurno srpski napadač bi mogao da bude jedno od najzvučnijih imena na tržištu narednog leta.

Njegov dolazak bez obeštećenja bio bi veliki adut za klub koji traži novu "devetku".

