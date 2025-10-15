GOTOVO JE! Levandovski napušta Barselonu
Poljski golgeter, Robert Levandovski, napustiće Barselonu na kraju ove sezone.
Prema informacijama iz katalonskih medija, Levandovski gotovo sigurno proživljava svoje poslednje mesece u dresu Barselone. Njegov ugovor ističe u junu, a čelnici Blaugrane ne razmatraju mogućnost produženja saradnje sa 37-godišnjim napadačem.
Poljak je tokom reprezentativne pauze zadobio povredu zadnje lože u meču protiv Litvanije, ali je odlučio da nastavi igru sa bandažom - odluka koja je, kako se ispostavilo, samo pogoršala situaciju. Povreda je postala ozbiljnija i udaljiće ga sa terena na više od mesec dana, što znači da će propustiti i El Klasiko 26. oktobra.
