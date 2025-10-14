BARSELONA U PROBLEMU! Levandovski ide na dužu pauzu
Fudbaler Barselone Robert Levandovski moraće na pauzu zbog povrede butnog mišića leve noge, saopštio je danas šampion Španije.
"Levandovski ima povredu tetive leve butine. On je van terena, a vreme njegovog oporavka zavisiće od brzine oporavka povrede", stoji u objavi Barselone, bez detalja o tome koliko će poljski napadač pauzirati.
Levandovski (37) se povredio u nedeljnoj pobedi reprezentacije Poljske nad Letonijom (2:0) u kojoj je postigao i gol.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!
POSLE burnog vikenda i ostavke Dragana Stojkovića nakon poraza od Albanije (0:1), fudbalska reprezentacija Srbije gostuje Andori (20.45) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Na „Estadi de la FAF-u“ u Enkamu, „orlovi“ će pokušati da prekinu seriju poraza i sačuvaju šanse za drugo mesto u Grupi K.
14. 10. 2025. u 07:40
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)