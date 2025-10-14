BARSELONA U PROBLEMU! Levandovski ide na dužu pauzu

Fudbaler Barselone Robert Levandovski moraće na pauzu zbog povrede butnog mišića leve noge, saopštio je danas šampion Španije.

FOTO: Tanjug/AP

"Levandovski ima povredu tetive leve butine. On je van terena, a vreme njegovog oporavka zavisiće od brzine oporavka povrede", stoji u objavi Barselone, bez detalja o tome koliko će poljski napadač pauzirati.

Levandovski (37) se povredio u nedeljnoj pobedi reprezentacije Poljske nad Letonijom (2:0) u kojoj je postigao i gol.

