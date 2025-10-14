Fudbal

SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI! Potpredsednik UEFA sa Albancima lomio svlačionicu u Leskovcu (VIDEO)

SADA je sve isplivalo.

Naime, sramotne scene usledile su nakon utakmice između Srbije i Albanije u Leskovcu, u kojoj su gosti slavili minimalnim rezultatom 1:0. Umesto da se slavlje završi na terenu, albanski fudbaleri su se pretvorili u vandale, uništavajući svlačionicu stadiona "Dubočica".

Posebno je šokantno što je predvodnik ovog skandaloznog čina bio potpredsednik UEFA i predsednik Fudbalskog saveza Albanije, Armand Duka.

Prema snimcima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama, Duka i igrači Albanije su skačući od euforije doslovno razvalili plafon svlačionice, izbijajući ploče.

Umesto da pokažu poštovanje prema domaćinu i sportskom duhu, bahato su se hvalili svojim činom, objavljujući snimke vandalizma uz osmehe i slavlje.

"Armand Duka polomio plafon svlačionice sa zadovoljstvom" - napisao je albanski novinar Blendi Fevziu na svom Instagramu uz snimak.

