Fudbal

BRUKA I SRAMOTA! Albanski provokator kažnjen, ali ne zbog orla

Новости онлине

14. 10. 2025. u 08:20

REJ Manaj je zaledio celu Srbiju, ali njegova sramna reakcija nakon postignutog gola u Leskovcu je i dalje centralna tema.

БРУКА И СРАМОТА! Албански провокатор кажњен, али не због орла

FOTO: EPA

Naime, reprezentativac Albanije je ispred klupe "orlova" pokazivao dvoglavog orla. I odmah je dobio žuti karton i svi su mislili da je zbog sramne proslave reagovao sudija Ištvan Kovač, ali...

Predsednik Fudbalskog saveza Albanije, Armand Duka, razjasnio je situaciju u razgovoru sa novinarom Blendijem Fevziujem.

FOTO: Profimedia

 

Prema njegovim rečima, razlog za karton nema veze sa simbolima, već sa neprikladnim ponašanjem tokom proslave gola.

- Manaj je dobio žuti karton jer je slavio pogodak ispred klupe protivničke ekipe, što je sudija okarakterisao kao nesportsko ponašanje - rekao je Duka.

Time je jasno demantovao nagađanja o politički motivisanoj kazni.

- Simbol orla nije nešto zbog čega će igrač biti automatski kažnjen, jer je takva proslava dozvoljena - dodao je Duka.

