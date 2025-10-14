BRUKA I SRAMOTA! Albanski provokator kažnjen, ali ne zbog orla
REJ Manaj je zaledio celu Srbiju, ali njegova sramna reakcija nakon postignutog gola u Leskovcu je i dalje centralna tema.
Naime, reprezentativac Albanije je ispred klupe "orlova" pokazivao dvoglavog orla. I odmah je dobio žuti karton i svi su mislili da je zbog sramne proslave reagovao sudija Ištvan Kovač, ali...
Predsednik Fudbalskog saveza Albanije, Armand Duka, razjasnio je situaciju u razgovoru sa novinarom Blendijem Fevziujem.
Prema njegovim rečima, razlog za karton nema veze sa simbolima, već sa neprikladnim ponašanjem tokom proslave gola.
- Manaj je dobio žuti karton jer je slavio pogodak ispred klupe protivničke ekipe, što je sudija okarakterisao kao nesportsko ponašanje - rekao je Duka.
Time je jasno demantovao nagađanja o politički motivisanoj kazni.
- Simbol orla nije nešto zbog čega će igrač biti automatski kažnjen, jer je takva proslava dozvoljena - dodao je Duka.
