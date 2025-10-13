ISTORIJA JE ISPISANA: Zelenortska ostrva su na Svetskom prvenstvu u fudbalu
Fudbaleri Zelenortskih Ostrva savladali su Esvatini sa 3:0 i plasirali se na Svetsko prvenstvo - prvi put u istoriji.
Da bi se ova afrička selekcija plasirala na Mundijal 2026 potrebno je bilo da ne izgubi na pometnom meču.
Oni su pobedili i tako se plasirali na Mundijal. Postaće druga najmanja država koja je obezbedila učešće na Svetskom prvenstvo. Zelenortska Ostrva imaju 524.877 stanovnika.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NAJNOVIJE VESTI IZ MOSKVE! Spartak piše otkaz Dejanu Stankoviću
13. 10. 2025. u 13:20
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)