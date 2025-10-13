ISTORIJA JE ISPISANA: Zelenortska ostrva su na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Fudbaleri Zelenortskih Ostrva savladali su Esvatini sa 3:0 i plasirali se na Svetsko prvenstvo - prvi put u istoriji.

Da bi se ova afrička selekcija plasirala na Mundijal 2026 potrebno je bilo da ne izgubi na pometnom meču.

Oni su pobedili i tako se plasirali na Mundijal. Postaće druga najmanja država koja je obezbedila učešće na Svetskom prvenstvo. Zelenortska Ostrva imaju 524.877 stanovnika.

