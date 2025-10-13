Fudbal

"OVO NIJE VRUĆ KROMPIR ILI BUKET CVEĆA": Zoran Mirković se obratio kao selektor Srbije pred meč sa Andorom

13. 10. 2025. u 18:58

NAKON teškog poraza Srbije od Albanije (0:1), Dragan Stojković Piksi je podneo ostavku, a reprezentaciju će protiv Andore kao vršilac dužnosti voditi selektor "orlića" Zoran Mirković.

ОВО НИЈЕ ВРУЋ КРОМПИР ИЛИ БУКЕТ ЦВЕЋА: Зоран Мирковић се обратио као селектор Србије пред меч са Андором

FOTO: FSS

Popularni "Bata" je izneo utiske pred duel sa najslabijom selekcijom u našoj grupi, koja je do sad osvojila samo bod.

- Rekao sam igračima da je fudbal isto kao i život satkan od pobeda i poraza, od lepih i ružnih trenutaka. Važno je da one ružne doživiš na pravi način i da odreaguješ kako treba. To je svojevrsna provera karaktera. Smatram da je ova selekcija izvanredna grupa, skup pravih momaka i da će njihova reakcija biti prava. Što se mene lično tiče, ovaj zadatak prihvatam kao svaki normalan dan na poslu, nikako kao vruć krompir ili buket cveća - rekao je Mirković.

Podsetimo, utakmica Andora - Srbija igra se u utorak od 20.45. U prvoj utakmici bilo je 3:0 za "orlove", uz het-trik Aleksandra Mitrovića.

Srbija je trenutno treća na tabeli grupe K sa sedam bodova, ima četiri manje od Albanije, ali i meč manje.

