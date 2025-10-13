MILJENIK GROBARA PONOVO U SUPERLIGI SRBIJE? Bivši napadač crno-belih trenira sa Čukaričkim

Otišao je Nemanja Nikolić iz Partizana u Buriram, ali se posle samo tri meseca rastao sa Tajlanđanima.

Sada, Nikolić trenira sa Čukaričkim, te ostaje da se vidi hoće li parafirati ugovor sa Brđanima.

Popularni "Taki" je u Partizanu odigrao 107 utakmica, postigao 25 golova i upisao 20 asistencija.

Osvojio je i jedan Kup Srbije sa crno-belima.

