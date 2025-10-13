Fudbal

MILJENIK GROBARA PONOVO U SUPERLIGI SRBIJE? Bivši napadač crno-belih trenira sa Čukaričkim

Filip Milošević

13. 10. 2025. u 15:25

Otišao je Nemanja Nikolić iz Partizana u Buriram, ali se posle samo tri meseca rastao sa Tajlanđanima.

МИЉЕНИК ГРОБАРА ПОНОВО У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ? Бивши нападач црно-белих тренира са Чукаричким

FOTO: M. Vukadinović

Sada, Nikolić trenira sa Čukaričkim, te ostaje da se vidi hoće li parafirati ugovor sa Brđanima.

Popularni "Taki" je u Partizanu odigrao 107 utakmica, postigao 25 golova i upisao 20 asistencija.

Osvojio je i jedan Kup Srbije sa crno-belima.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 2

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)