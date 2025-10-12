LAZOVIĆ SE PRIDRUŽIO TADIĆU: Srbin nastavlja karijeru u Al Vahdi

SRPSKI fudbaler Darko Lazović bio je bez angažmana do danas, ali to se ove nedelje promenilo, pošto je pojačao Al Vahdu.

Iskusni Čačanin je prošlu sezonu proveo u Veroni, a u novom klubu je zadužio dres sa brojem 88.

- Ponosan sam što sam se pridružio ovom klubu i što ću predstavljati ovaj grb. Radujem se uspešnoj sezoni koja je pred nama i obećavam da ću usrećiti navijače - rekao je Lazović na promociji.

📰: Al Wahda signs Serbian player “Darko Lazović”



Al Wahda Football Company announces the completion of the signing of Serbian professional Darko Lazović on a free transfer, to strengthen the first team’s squad during the current competition stage.



The Club’s Board of Directors… pic.twitter.com/VMc3HiF96a — Al Wahda FC - EN (@ALWAHDA_INT) October 12, 2025

Vredi pomenuti da će ovom 35-godišnjaku saigrač u klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti Dušan Tadić.

Srbin je poslednjih 10 godina prove u Seriji A. Četiri godine je nosio dres Đenove, a šest Verone.

Za reprezentaciju naše zemlje odigrao je 29 utakmica. Bio je član i mlađih selekcija nacionalnog tima.

