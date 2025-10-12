LAZOVIĆ SE PRIDRUŽIO TADIĆU: Srbin nastavlja karijeru u Al Vahdi
SRPSKI fudbaler Darko Lazović bio je bez angažmana do danas, ali to se ove nedelje promenilo, pošto je pojačao Al Vahdu.
Iskusni Čačanin je prošlu sezonu proveo u Veroni, a u novom klubu je zadužio dres sa brojem 88.
- Ponosan sam što sam se pridružio ovom klubu i što ću predstavljati ovaj grb. Radujem se uspešnoj sezoni koja je pred nama i obećavam da ću usrećiti navijače - rekao je Lazović na promociji.
Vredi pomenuti da će ovom 35-godišnjaku saigrač u klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti Dušan Tadić.
Srbin je poslednjih 10 godina prove u Seriji A. Četiri godine je nosio dres Đenove, a šest Verone.
Za reprezentaciju naše zemlje odigrao je 29 utakmica. Bio je član i mlađih selekcija nacionalnog tima.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
RADE BOGDANOVIĆ ŽESTOKO UDARIO PO PIKSIJU: Izgubio se u vremenu, postao je vladar saveza
12. 10. 2025. u 12:58
IZBACIO ĐOKOVIĆA PA NAPRAVIO ČUDO: Anonimni teniser osvojio masters u Šangaju
12. 10. 2025. u 14:20
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)