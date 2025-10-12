ŠTETA! Krunićeva bez titule u Vuhanu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ruskinja Ana Danilina nisu uspele da osvoje turnir u kineskom gradu Vuhanu pošto su ih u finalu pobedile Storm Hanter iz Australije i Katarina Sinijakova iz Češke rezultatom 2:0 (6:3, 6:2) za sat i devet minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Australijanka i Čehinja su dominirale tokom celog meča i zasluženo stigle do pehara i nagrade od 175.420 američkih dolara koju će podeliti.

Srpkinji i Ruskinji pripao je ček na 98.700 dolara.