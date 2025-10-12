Fudbal

ŠTETA! Krunićeva bez titule u Vuhanu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 10. 2025. u 13:46

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ruskinja Ana Danilina nisu uspele da osvoje turnir u kineskom gradu Vuhanu pošto su ih u finalu pobedile Storm Hanter iz Australije i Katarina Sinijakova iz Češke rezultatom 2:0 (6:3, 6:2) za sat i devet minuta.

ШТЕТА! Крунићева без титуле у Вухану

FOTO: Tanjug/AP

Australijanka i Čehinja su dominirale tokom celog meča i zasluženo stigle do pehara i nagrade od 175.420 američkih dolara koju će podeliti.

Srpkinji i Ruskinji pripao je ček na 98.700 dolara.

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

