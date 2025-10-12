BIZARNO! Bez selektora, ali sa novim igračem, rezervista Radničkog pozvan u reprezentaciju
Dragan Piksi Stojković više nije selektor Srbije. On je posle meča sa Albanijom poruči oda u Andoru neće zbog poraza, a pred susret koji se igra 14. oktobra stigao je poziv novom igraču.
Na spisku reprezentacije Srbije našao se Luka Lijeskić.
Golman Radničkog iz Kragujevca pozvan je na spisak, što je samo po sebi bizarno jer Srbija putuje bez selektora, te ostaje pitanje ko je poziv uputio.
Kako piše "Sportal", Luka Lijeskić je još sinoć krenuo ka Nišu, a zameniće jednog od trojice golmana koji su pozvani za ovo okupljanje. Najverovatnije će na spisku i dalje ostati Đorđe Petrović i Dragan Rostić, tako da će Lijeskić zameniti Predraga Rajkovića.
Interesantno je da je Lijeskić bio na spisku mlade reprezentacije Srbije za meč protiv Rumunije koji su "orlići" dobili 1:0, a ove sezone se u Radničkom borio za mesto prvog golmana sa iskusnim Vladimirom Stojkovićem.
Ukupno ima 22 utakmice u seniorskom fudbalu i na devet je sačuvao svoju mrežu.
