FOKUS SAMO NA FUDBAL: Nenad Tomović jedan od aktera poslednje pobede Srbije pre deset godina u Albaniji

PROŠLO je deset godina kao tren. Fudbalska reprezentacija Srbije je 8. oktobra 2015. u Elbasanu savladala Albaniju 2:0 u kvalifikacijama za EP, na koje nije otišla. Jedan od aktera tog meča bio je i sadašnji defanzivac Čukaričkog Nenad Tomović, koji je na poslednjem duelu svoga kluba sa Javorom iz Ivanjice bio strelec jedinog gola. Protiv ekipe koju vodi trener Radovan Ćurčić, selektor "orlova" iz meča koji pominjemo.

Foto arhiva VN

- Sećam se da smo bili izuzetno motivisani, a ujedno i previše rasterećeni. Mislim da smo svakog trenutka znali da ćemo napraviti dobar rezultat, pre svega zbog prve utakmice koja je bila u Beogradu i svega što se na njoj desilo. Mogu slobodno da kažem da su nas maltene "namestili", i da su nam uzeli tri boda na neki drugi način. Želeli smo na terenu, pa još na njihovom, da dokažemo da smo mnogo bolji i to smo ostvarili. Nadam se da će Srbija i ovoga puta uspeti da pobedi Albaniju - kaže za "Novosti" 38-godišnji Tomović.

Imao je iskusni defanzivac i poruku za sadašnje reprezentativce Srbije pred večerašnji duel u Leskovcu.

- Kad se igraju utakmice između Srbije i Albanije, priča kreće van terena, ta borba, prepucavanja, stvaranje tenzija, gde se meša i politika i svašta drugo... Na kraju, poslednja utakmica u Tirani je na terenu prošla normalno, tako treba da bude i u Leskovcu. Mislim da, ako izuzmemo pritisak koji se stvara sa strane, ako fokus bude samo na terenu, Srbija ne bi trebalo da ima problema. Imamo kvalitetniju ekipu, na stvari koje nemaju veze sa fudbalom samo možemo da gubimo energiju.

Na pitanje da li je očekivao da će se Srbija boriti za drugo mesto u grupi, Tomović je dao pozitivan odgovor.

- Kada se pogleda sastav naše grupe, redosled je očekivan, ali nas je svakako poraz protiv Engleske malo poremetio. Ipak, to ne sme da nam bude dodatno opterećenje, sve je u našim rukama, treba da dobijemo sve do kraja, osim te utakmice na "Vembliju", gde će biti izuzetno teško - jasan je Tomović.

Iz ugla defanzivca, nekadašnji igrač Zvezde, Đenove, Lečea, Fiorentine... bi mogao da govori i o taktici i formaciji, ali...

- Ne bih nešto mnogo oko taktike, selektor Stojković radi odličan posao, ali se nekako uvek tražimo, kroz formacije i igrače, uvek neko nedostaje. Verujem u našu selekciju u nastavku kvalifikacija - zaključio je Tomović.

Sećanja na Italiju PRISETIO se Nenad Tomović i nekih događaja dok je igrao u Italiji. - Kad sam došao u Đenovu iz Crvene zvezde, mnogo mi je pomogao jedan Albanac iz Makedonije, tako se taj čovek deklarisao. Držao je jedan restoran, dolazio sam kod njega da se hranim, bio je izuzetno ljubazan, maltene mi nije ni naplaćivao. Imao je trojicu braće, svi su bili izuzetni prema meni. Imao sam u Spalu saigrača, golmana iz Albanije Berišu, mnogo puta smo se šalili, imali zanimljive nadimke jedan za drugoga. Ipak smo mi sportisti, ne treba gledati ko je odakle, već ko je kakav čovek - smatra Tomović.