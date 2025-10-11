Fudbal

PROBLEMI ZA FRANCUZE! Kilijan Mvape se povukao iz reprezentacije zbog povrede

Filip Milošević

11. 10. 2025. u 14:33

Kapiten francuske fudbalske reprezentacije Kilijan Mbape povukao se iz sastava za kvalifikacioni meč za Svetsko prvenstvo2026. protiv Islanda zbog povrede desnog zgloba koju je zaradio tokom utakmice protiv Azerbejdžana, saopštio je danas Fudbalski savez Francuske (FFF).

ПРОБЛЕМИ ЗА ФРАНЦУЗЕ! Килијан Мвапе се повукао из репрезентације због повреде

FOTO: Tanjug/AP

Francuska je u petak pobedila Azerbejdžan 3:0 u meču grupe D kvalifikacija za SP 2026, a Mbape se povredio u 83. minutu.

- Po povratku reprezentacije u Klerfonten Mbape je razgovarao sa selektorom Didijeom Dešanom. Mbape neće moći da igra protiv Islanda. Dešan je potvrdio je njegovo povlačenje. Mbape se vratio u svoj klub i neće biti zamenjen u sastavu - navedeno je u saopštenju FFF-a.

Utakmica između Islanda i Francuske biće odigrana u ponedeljak u Rejkjaviku od 20.45 časova.

