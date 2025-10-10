"BIĆU HEROJ NACIJE..." Piksi totalno otvorio karte pred Albaniju i obećao tri boda

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se medijima pred meč sa Albanijom (11. oktobar, 20.45), u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Konferencija za medije uoči utakmice koja je zakazana za subotu, održana je dan ranije na stadionu Dubočica u Leskovcu.

Stojković je, govoreći o očekivanjima od utakmice, istakao da je "nemoguće da utakmica bude dosadna", poručio je da je miran i da očekuje od svojih igrača da budu mirni.

Rekao je da nema dileme oko sastava za utakmicu, a govorio je i o zvižducima koji su se čuli na stadionu Rajko Mitić tokom utakmice protiv Engleske.

Podsetimo, nakon meča protiv Albanije, Orlovi će biti gost Andori.



Kraj konferencije

Selektor Srbije je završio konferenciju za medije sa optimističnom izjavom i čini se da nikada nije bio samouvereni u pobedu "orlova".

Šest bodova!



- Ajde što javnost očekuje, nego ja očekujem šest bodova. Želimo šest bodova, radili smo na tome, radimo na tome i radićemo na tome. Tri boda protiv Albanije, tri boda u Andori. Želimo uspešan oktobarski ciklus, samo o tome razmišljamo. Možete očekivati ofanzivnu igru, kako da damo gol? Uradićemo sve da stavimo na muke Albaniju, da stignemo do gola", rekao je Stojković.



Mitrović o svojim igrama u Leskovcu:

- Ovo je neki moj kraj, pa mi prija. Šalim se. Svima nam prija atmosfera ovde, ono kako smo primljeni, kako je kada dođemo na stadion, na zagrevanju, kako nas isprate kao protiv Danske kada nismo ostvarili rezultat, ali jesmo dobili aplauze. Mislim da ovde nismo još izgubili, ekipa voli da igra ovde i svi se nadamo pozitivnoj atmosferi i pobedi."

O novajlijama

- Otvara nam se prostor da nekim igračima se pruži šansa. Zadovoljan sam, a Mitar je tu da posvedoči, da su momci pokazali u ovih par dana kvalitet i motivisanost što je apsolutno normalno. Drago mi je što sam ih, sa pravom, pozvao da budu deo A tima. Talentom i ponašanjem na terenu su pokazali da zaslužuju da budu to. Drago mi je što smo proveli jedno vreme zajedno, ti momci predstavljaju budućnost srpskog fudbala".



Povratak Predraga Rajkovića i razgovor sa Samardžićem

- Miran sam i mislim da ću i sutra biti. Sebi nikada nisam nabijao pritisak, uradio sam sve najbolje što sam mogao da pripremim momke koji takođe moraju da budu mirni i staloženi. Što se sastava tiče, znam ga, ali ne mogu da kažem. Dileme nema za startnih 11. Razgovor sam obavio sa Samardžićem i Kostićem, očekujem više, bolje i kvalitetnije. Što se Rajkovića tiče nije realno da počne utakmicu, mislim da je Petrović trenutno jedinica naše reprezentacije. Važno je da je Rajković tu, on je zamenik kapitena i čovek kojeg izuzetno poštujem. Njegovo požrtvovanje i kolektivni duh je od neprocenjive važnosti. Omiljena je ličnost u našem timu, dobro je za njega da mu se uputi poziv da bude deo ekipe, ali zaslužio je Đorđe Petrović da bude broj jedan".

FOTO: M. Vukadinović

O zvižducima!

"Ne znam koliko će da mi pomogne... Važno je da pobedimo, a onda ću verovatno biti heroj nacije. Zvižduci po meni nisu bili fudbalski. Bili su politički, to mene ne zanima. Pred utakmicu protiv Engleske smo imali sedam bodova. Na kraju krajeva, nema veze. Razmišljamo kako da pobedimo utakmicu. Igraćemo pred 4-5 hiljada ljudi, koji podržavaju ove momke od početka do kraja. Rival je takav kakav je, Albanija... Nama je jedino važno da pobedimo", rekao je Piksi.



Kapiten Mitrović igra!

"Pitanje je za selektora da li ću startovati. Dobro se osećam posle povreda koja me je mučila. Odigrao sam nekoliko utakmica u kontinuitetu, došli su golovi, asistencije, dobra igra... Vratio sam se u formu. Dobro se osećam. Ako budem dobio priliku da igram, nadam se da ću nastaviti. Voleo bih da igram i pomognem ekipi da ostvarimo pobedu", rekao je Mitrović, a Stojković dodao: "Kad vidite igrača pored selektora, to znači da će verovatno biti u timu. Rekao je istinu, nije bio u dobroj formi prethodnog meseca. Tri meseca je bio bez utakmica. Sada je neka druga priča. To se videlo i ovih dana, to sam mu i rekao. Daleko je drugačija njegova slika na terenu, po pitanju fizičke spremnosti i treninga. Raduje me, počeće utakmicu, on je kapiten i treba da predvodi ekipu do sutrašnje pobede.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Leskovac kao neosvojiva tvrđava?

- Želimo da se ta tradicija nastav, imamo odličnu podršku. Trudićemo se da kroz borbenost opravdamo podršku publike koja će biti sutra na stadionu. Spremni smo za novi spektakl".

Očekivanja Dragana Stojkovića:

- Pre svega, očekuje nas težak meč. Sportski rival, izuzetno dobra ekipa. Očekivanja su da pobedimo. Ovo je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija utakmica za plasman. Znamo važnost i tako se pripremamo. Ono što je važno, jeste da su igrači staloženi, mirni, fokusirani i spremni smo da damo svoj maksimum da obradujemo naciju pobedom".

Uoči konferencije za medije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi (60) uživo se obraća na konferenciji za medije pred meč sa Albanijom (11. oktobar, 20.45), u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

"Orlovi" su do sada odigrali četiri utakmice u kvalifikacionom ciklusu - podelili bodove sa Albanijom (0:0), ubedljivo savladali Andoru (3:0) i Letoniju (1:0), a potom doživeli pravi debakl i poraz od selekcije Engleske (5:0).

Predstojeći meč sa albanskom selekcijom koji će se igrati na stadionu "Dubočica" u Leskovcu, direktno će odlučiti putnika u baraž za plasman na Mundijal, koji se naredne godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.