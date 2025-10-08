PRIČAĆE SE O OVOME: Bruno Ferdnandeš - Mančester junajted doneo odluku
BRUNO Fernandeš je odbio ovog leta ponudu Al Hilala da se preseli u Saudijsku Arabiju. Odlučio je da ostane u Mančester junajtedu, ali čini se da bi to na kraju ove sezone moglo da se promeni.
Naime, navodno će reprezentativac Portugala posle pet godina napustiti "crvene đavole", a posrnuli engleski velikan bi za taj tranfser (ako se ostvari) mogao da dobije 115.000.000 evra.
Već zna na šta će uprava kluba sa "Old Traforda" uložiti taj novac. Ističe se da će u klub stići Eliot Anderson iz Notingem Foresta i Karlos Baleba iz Brajtona.
Podsetimo, Bruno Fernandeš je ove sezone u Premijer ligi odigrao sedam utakmica i postigao je dva gola.
