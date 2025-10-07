SPREMA SE HAOS U LESKOVCU! Ona dolazi sa zastavom zločinačke OVK na meč sa Srbijom

KRENULO je sitno odbrojavanje pred sudar Srbije i Albanije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u fudbalu na stadionu Dubočica u Leskovcu sa početkom od 20. 45 u subotu 11. oktobra.

Foto: Printskrin

Za meč na jugu Srbije vlada ogromno interesovanje, proglašen je utakmicom visokog rizika, ali i pored toga influenserka iz lažne države preti da će napraviti haos.

Naime, Julijana Nura, inače bivša učesnica Velikog brata, danas model i influenser, tvrdi da je jednim pozivom nabavila kartu za meč u Leskovcu. Navodno, njoj je predsednik Fudbalskog saveza Albanije dao ulaznicu.

Nura je u emisiji Favorit otkrila da ima kartu i da će doći u Leskova sa zastavom OVK.

- Biću na utakmici protiv Srbije, sa zastavom OVK. Imam finski pasoš, ne smetaju mi, jer tamo imam ljude", rekla je ona.

Pitanje je samo kako će uspeti to da uradi, ali već je dovoljno napravila samom izjavom kojom stavlja prst u oko Srbima.

Podsećamo, Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je da karte za meč sa Albanijom u Leskovcu (11. oktobar) neće biti u slobodnoj prodaji zbog bezbednosti. Duel na stadionu "Dubočica" je proglašen mečom visokog rizika, a kapacitet stadiona je dodatno smanjen zbog kazne FIFA.

