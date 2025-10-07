SPREMA SE HAOS U LESKOVCU! Ona dolazi sa zastavom zločinačke OVK na meč sa Srbijom
KRENULO je sitno odbrojavanje pred sudar Srbije i Albanije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u fudbalu na stadionu Dubočica u Leskovcu sa početkom od 20. 45 u subotu 11. oktobra.
Za meč na jugu Srbije vlada ogromno interesovanje, proglašen je utakmicom visokog rizika, ali i pored toga influenserka iz lažne države preti da će napraviti haos.
Naime, Julijana Nura, inače bivša učesnica Velikog brata, danas model i influenser, tvrdi da je jednim pozivom nabavila kartu za meč u Leskovcu. Navodno, njoj je predsednik Fudbalskog saveza Albanije dao ulaznicu.
Nura je u emisiji Favorit otkrila da ima kartu i da će doći u Leskova sa zastavom OVK.
- Biću na utakmici protiv Srbije, sa zastavom OVK. Imam finski pasoš, ne smetaju mi, jer tamo imam ljude", rekla je ona.
Pitanje je samo kako će uspeti to da uradi, ali već je dovoljno napravila samom izjavom kojom stavlja prst u oko Srbima.
Podsećamo, Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je da karte za meč sa Albanijom u Leskovcu (11. oktobar) neće biti u slobodnoj prodaji zbog bezbednosti. Duel na stadionu "Dubočica" je proglašen mečom visokog rizika, a kapacitet stadiona je dodatno smanjen zbog kazne FIFA.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
SRBIJA ODRADILA PRVI TRENING: "Orlovi" se spremaju za meč protiv Albanije
06. 10. 2025. u 21:30
OGLUŠIO SE O NAREDBU! Javio se prvi Albanac pred istorijski meč sa Srbijom
06. 10. 2025. u 13:45
PIKSI SAOPŠTIO KATASTROFALNE VESTI! Srbija ozbiljno "izranjavana" pred Albaniju, selektor hitno reagovao
06. 10. 2025. u 10:42 >> 11:52
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ODLIČNO su bili naši tipsteri proteklog vikenda.
06. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)