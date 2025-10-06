Fudbal

SRBIJA ODRADILA PRVI TRENING: "Orlovi" se spremaju za meč protiv Albanije

Filip Milošević

06. 10. 2025. u 21:30

Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je danas u Staroj Pazovi prvi trening pred utakmicu protiv Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

СРБИЈА ОДРАДИЛА ПРВИ ТРЕНИНГ: Орлови се спремају за меч против Албаније

FOTO: M. Vukadinović

Kako se navodi na sajtu FSS, trening je protekao u odličnoj atomsferi, a selektor Srbije Dragan Stojković će od sutra imati sve igrače na raspolaganju.

Fudbaleri Srbije dočekaće 11. oktobra od 20.45 časova reprezentaciju Albanije u Leskovcu, a tri dana kasnije "orlovi" će gostovati Andori.

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.

