SRBIJA ODRADILA PRVI TRENING: "Orlovi" se spremaju za meč protiv Albanije
Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je danas u Staroj Pazovi prvi trening pred utakmicu protiv Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Kako se navodi na sajtu FSS, trening je protekao u odličnoj atomsferi, a selektor Srbije Dragan Stojković će od sutra imati sve igrače na raspolaganju.
Fudbaleri Srbije dočekaće 11. oktobra od 20.45 časova reprezentaciju Albanije u Leskovcu, a tri dana kasnije "orlovi" će gostovati Andori.
Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.
