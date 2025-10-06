OGLUŠIO SE O NAREDBU! Javio se prvi Albanac pred istorijski meč sa Srbijom

Fudbalski savez Albanije (FSHF) naložio je igračima apsolutnu tišinu pred meč godine sa Srbijom u Leskovcu (11. oktobar, 20.45).

FOTO: EPA

Meč na "Dubočici" gotovo sigurno odlučiće ko će u baraž iz K kvalifikacione grupe, a Orlovi bi pobedom prebrinuli sve brige.

Ovaj meč ima poseban značaj zbog političkih tenzija između dve zemlje, ali i situacije od pre 11 godina kada je Albanija naknadno dobila meč službenim rezultatom (3:0) zbog nereda nakon pojavljivanja drona sa zastavom "Velike Albanije" na stadionu Partizana.

Albanski mediji dižu tenziju pred tu utakmicu, ali iz reprezentacije stiže potpuno drugačije raspoloženje baš iz tog razloga. FSHF je preduzeo mere znatno ranije i pobrinuo se da fudbaleri ne daju nikakve izjave o utakmici u Leskovcu.

Albanskim reprezentativcima je saopšteno da izbegavaju intervjue, ali Ćazim Laci se oglušio o naredbu.

– Biće izuzetno težak i odlučujući meč. Mi smo profesionalci, navikli smo na pritisak iz svojih klubova. Znamo šta nam znače ta tri boda – ako želimo da zadržimo san o Svetskom prvenstvu, moramo da pobedimo. Kada igraš za nacionalni tim, moraš da pružiš više. Uvek sam davao maksimum u dresu Albanije, i tako će biti i sada – rekao je Laci.

Govoreći o atmosferi i rivalstvu, Laci je poručio da ekipa mora ostati fokusirana i hladne glave:

– Biće mnogo emocija, ali moramo ostati smireni. Ne gledamo ko je protivnik, već šta treba da uradimo na terenu. U prvom meču smo imali šansu za pobedu, iako je završeno nerešeno. Sada moramo da budemo još pažljiviji, da obratimo pažnju na svaki detalj. Očekujem tvrd meč, ali od prvog minuta idemo na pobedu. Znamo da Srbija igra kod kuće i da će imati veliku podršku, ali mi dolazimo da uzmemo tri boda koja mogu da odluče sve – zaključio je fudbaler Sparte iz Praga, inače saigrač Veljka Birmančevića.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja