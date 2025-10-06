OGLUŠIO SE O NAREDBU! Javio se prvi Albanac pred istorijski meč sa Srbijom
Fudbalski savez Albanije (FSHF) naložio je igračima apsolutnu tišinu pred meč godine sa Srbijom u Leskovcu (11. oktobar, 20.45).
Meč na "Dubočici" gotovo sigurno odlučiće ko će u baraž iz K kvalifikacione grupe, a Orlovi bi pobedom prebrinuli sve brige.
Ovaj meč ima poseban značaj zbog političkih tenzija između dve zemlje, ali i situacije od pre 11 godina kada je Albanija naknadno dobila meč službenim rezultatom (3:0) zbog nereda nakon pojavljivanja drona sa zastavom "Velike Albanije" na stadionu Partizana.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Albanski mediji dižu tenziju pred tu utakmicu, ali iz reprezentacije stiže potpuno drugačije raspoloženje baš iz tog razloga. FSHF je preduzeo mere znatno ranije i pobrinuo se da fudbaleri ne daju nikakve izjave o utakmici u Leskovcu.
Albanskim reprezentativcima je saopšteno da izbegavaju intervjue, ali Ćazim Laci se oglušio o naredbu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
– Biće izuzetno težak i odlučujući meč. Mi smo profesionalci, navikli smo na pritisak iz svojih klubova. Znamo šta nam znače ta tri boda – ako želimo da zadržimo san o Svetskom prvenstvu, moramo da pobedimo. Kada igraš za nacionalni tim, moraš da pružiš više. Uvek sam davao maksimum u dresu Albanije, i tako će biti i sada – rekao je Laci.
Govoreći o atmosferi i rivalstvu, Laci je poručio da ekipa mora ostati fokusirana i hladne glave:
– Biće mnogo emocija, ali moramo ostati smireni. Ne gledamo ko je protivnik, već šta treba da uradimo na terenu. U prvom meču smo imali šansu za pobedu, iako je završeno nerešeno. Sada moramo da budemo još pažljiviji, da obratimo pažnju na svaki detalj. Očekujem tvrd meč, ali od prvog minuta idemo na pobedu. Znamo da Srbija igra kod kuće i da će imati veliku podršku, ali mi dolazimo da uzmemo tri boda koja mogu da odluče sve – zaključio je fudbaler Sparte iz Praga, inače saigrač Veljka Birmančevića.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
DOKLE VIŠE? Vanja Milinković Savić opet odjavio Srbiju i to kada
06. 10. 2025. u 11:33
PIKSI SAOPŠTIO KATASTROFALNE VESTI! Srbija ozbiljno "izranjavana" pred Albaniju, selektor hitno reagovao
06. 10. 2025. u 10:42 >> 11:52
KAKAV OBRT! Piksi povukao šokantan potez pred Albaniju
06. 10. 2025. u 08:45
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ODLIČNO su bili naši tipsteri proteklog vikenda.
06. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)