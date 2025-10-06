DOKLE VIŠE? Vanja Milinković Savić opet odjavio Srbiju i to kada
Fudbalski reprezentativci Srbije Vanja Milinković-Savić i Saša Lukić će zbog povreda propustiti predstojeće utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcija Albanije i Andore, saopštio je danas selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković.
Stojković je naveo i da Nemanja Gudelj oseća bol u predelu desnog kuka i da će odluku o njegovom nastupu doneti nakon što se bude priključio reprezentaciji.
"Lukić ima povredu primicača leve noge, pauza između četiri i šest nedelja. Na njega svakako zbog suspenzije ne bismo mogli da računamo protiv Albanije. Gudelj je sinoć osetio bol u predelu desnog kuka i oseća bol prilikom savijanja istog. On će doći ali videćemo u kom stanju i kako se oseća. Magnetna rezonanca nije pokazala neke velike probleme. Vanja Milinković-Savić se sinoć javio doktoru da ima bol u donjim leđima. Sinoć je igrao pod injekcijama i oseća bol u donjem delu i ukočenost. Doktor Napolija je javio da mu je potreban oporavak od 10 dana, on ne dolazi", rekao je Stojković na konferenciji za novinare.
Umesto povređenih igrača su na spisak naknadno dodati defanzivni vezista Partizana Vanja Dragojević, vezista Crvene zvezde Vasilije Kostov i krilni napadač Vojvodine Lazar Ranđelović.
Stojković je saopštio i da se Ivan Ilić, Kosta Nedeljković i Aleksandar Katai nisu našli na spisku zbog povreda koje su ranije zadobili.
Reprezentacija Srbija će prvo 11. oktobra u Leskovcu dočekati Albaniju, da bi tri dana kasnije u Enkampu igrala protiv Andore.
