PIKSI SAOPŠTIO KATASTROFALNE VESTI! Srbija ozbiljno "izranjavana" pred Albaniju, selektor hitno reagovao

Selektora fudbalske reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića u Kući fudbala u Staroj Pazovi održao je konferenciju za medije pred duele kvalifikacija za Mundijal 2026. protiv Albanije i Andore.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Kraj konferencije

Selektor je konferenciju završio rečima:

- Fer i korektna atmosfera u Leskovcu. Budimo dostojanstveni. Borićemo se do kraja i verujemo da do cilja možemo doći".

Piksi zna tim za Albaniju

- Znam ko će igrati umesto njih. Znam 99,99 odsto tima, ali to naravno ne mogu da vam kažem. Ne tražim alibi, ima igrača koji tu nisu iz objektivnih razloga. Nova energija mogla bi da bude sveža krv i doneće još veću motivisanost i dokazivanje. Poziv za 'A' reprezentaciju ne dolazi svaki dan, ovo je kruna njihove dosadašnje karijere i biće ima čast da budu tu. Neki su tu prvi put, neki su debitantni i potrebna je nova krv ovoj ekipi. Ja to tako gledam".

Naši mladi igrači rezerve u inostranstvu

- Moramo da se suočimo sa činjenicom. Mladi igrači koji odu retko dobiju šansu. Ja se trudim da potvrdim ono što sam govorio. Svim igračima su otvorena vrata. To što nisu trenutno na spisku, ne znači da neće biti. Svi smo upoznati sa njihovim kvalitetima. Nije fer da reprezentacija bude poligon za razigravanje nekih igrača, nije fer ni prema igračima koji igraju. Treba da donesete odluke koje će biti igračima poruka da se nametnu svojim trenerima. Mi nismo Francuska, nismo super sila, ne možemo lako da se odreknemo igrača. Maksimović u Lajpcigu, on je deo reprezentacije. Svim igračima sam pomogao. U Letoniji mi četiri igrača traži izmenu zbog fizičke iscrpljenosti. To je zbog neigranja. Najlakše je precrtati ih na papiru. Nisu Kosta Nedeljković i Veljko Birmančević krivci za poraz od Engleske. Ako neko treba da plati ceh, onda sam ja. Nedeljković će dva meseca biti bez treninga, zbog toga nije na spisku. Saša Lukić se povredio. Morate da se informišete. Ima parne kartone i ne može da igra protiv Albanije. Vi date netačnu informaciju. I da se nije povredio, bio bi na tribinama. Meni to ne smeta, ali odgovaram vam činjenicama. Igrači imaju svoj kvalitet, niko nije precrtan. Ovo je grupa igrača za dve utakmice. Šta će biti za Englesku i Letoniju, videćemo. Pratićemo formu. Spisak je podložan promenama. Niko nema zagarantovani mesto, osim nekih igrača koji su dugo tu. Spisak se menja na osnovu mojih odluka", zaključio je Stojković.

FOTO: FK Crvena zvezda

O Zukiću!

- Nisu bitni rođaci, ja se nekad šalim. Moram da pohvalim Zukića, svojim igrama i golovima je skrenuo pažnju. On je već bio na mom spisku. Sticajem okolnosti nije igrao, ali je bio. Zasluženo se našao ovde. Na njemu je da radi i trenira, igra ozbiljan fudbal. Kao Stanković u Belgiji, Zukić igra ozbiljan fudbal u Austriji. Moraš biti dobar da izdržiš pritisak tamo. Imaju lepe godine, predstavljaju budućnost srpskog fudbala. Možda ne za mene nego za nekog drugog selektora, ali moramo da ih pratimo", rekao je selektor Stojković.

O pozivu za Kostova...

- Nije ovo nagrada njemu za ono u Portu. Mi njega pratimo od prvog dana. Svi su ovde praćeni. Ranđelović je debitovao u Ligi nacija protiv Rusije, nije neko ko je nepoznat. Ima brzinu, prodornost... Svi oni zaslužuju i svi su prošli reprezentativne selekcije. Niko nije pao padobranom. Svi oni po meni predstavljaju budućnost srpskog fudbala.

Lazar Samardžić raduje





FOTO: M. Vukadinović

Piksi ne menja sistem!

- Što se tiče sistema, teško je da ga menjamo sada. To bi bio eksperiment, mač a dve oštrice. Igrači su već navikli na sistem koji igramo. Profil igrača koje imamo je takav. Možemo da promenimo sistem kad se kvalifikujemo za Svetsko prvenstvo. Svaki sistem ima vrline i mane. Taktički principi su bitni, da li ih poštujete i pratite. Ne postoji sistem koji garantuje uspeh", istakao je Stojković i dodao: "Neće biti teško spremiti utakmicu. To je proces, moram da ostanem miran. Ideje koje imam treba da prenesem igračima i da ih sprovedemo u delo. Pritisak ne osećam, potpuno sam staložen. To želim da prenesem na igrače. Smatram da igrači žele da pretvore loš dan protiv Engleza u nešto lepo. Moramo da budemo pametniji. Tim će biti promenjen, totalno drugačiji nego pre mesec dana. Imamo mnogo povreda, ja želim svim tim igračima da se vrate i budu u konkurenciji".

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Srbija zna kako da igra...

- Ne znam kako će oni igrati, pitajte njih. Znam kako će Srbija igrati. Da igramo u visokom intenzitetu i da probamo kroz angažovanost, igru, kvalitet, pamet, požrtvovanost, ostvarimo cilj. Kalkulacije su jedno, vi vodite računa o statistici. Znamo šta donosi pobeda, ali i znamo šta donosi poraz, o kome ne želim da razmišljam. Posle utakmice ćemo videti šta će biti, pa ćemo praviti nove kalkulacije. Da nas očekuje teška utakmica, to da, jako teška, kao i svaka. Neće biti lako, ali neće ni njima biti lako. Niti bilo kome. Fudbal je živa igra, ako ne budete na nivou, angažovani i borbeni u trčanju i kvalitetu igre, imaćete problem. Kao što je Barsa sinoć imala problem. Bolji u svakom momentu, ali su primili četiri gola, jer u nekim segmentima nisu odgovorili na način kako bi trebalo. Danas vi trče i bore se, svi igraju fudbal. Nema autsajdera. Setite se stative Letonije u poslednjem minutu"

Albanija nije atraktivan rival!

- Kako nije atraktivan? Nema atraktivnih. Albanija je odličan tim, veliki naš rival. Gledajući tabelu, ona je apsolutno prioritet svih prioriteta. Ne možete svaki dan da igrate sa Francuskom, Portugalijom, Nemačkom... Morate i ovo da igrate. To da li je atraktivan ili ne, za mene je najvažniji meč i protivnik u ovom momentu. Ako želite da budete veliki, morate da idete napred. Šta sad, treba sa igračima da analiziram utakmicu sa Engleskom. To je prošlo. U ove dve utakmice moramo da osvojimo šest bodova. Ne pet ili sedam, nego šest. Realno je Engleska mnogo jači rival, to smo znali odmah posle žreba. Ako neko misli drugačije, onda ja ne znam fudbal. To je realnost".

FOTO: Tanjug/AP

Leskovac, prednost ili mana?

- Nije prvi put da igramo u Leskovcu. Igrali smo već. Taj stadion nije za nas nepoznanica, poznajemo sve tamo. Na nama je samo da odigramo dobro i utakmicu rešimo u svoju korist. Prednost ili mana? Nijedno ni drugo. Moramo da odigramo dobro, zato se spremamo, da obradujemo naše navijače i narod. Znam da će se pominjati drugi aspekti, ali moramo da budemo fokusirani samo na sport i fudbal. Isto kao što smo bili u Tirani, kada smo počeli kvalifikacije, ako se sećate".

Apel navijačima!



- Uputio bih apel, u ime cele fudbalske porodice, da ta utakmica protekne u fer igri i korektnom ponašanju na samom stadionu. To je od veoma, veoma velike važnosti. Ne bih voleo da opet budemo kažnjeni i da se prave gluposti. Reprezentaciji treba poželeti sreću i moramo da budemo okrenuti samo prema fudbalu i tih 90 minuta. Apel svima da budu uz svoju reprezentaciju, ne vređajte nikog i navijajte fer i korektno, to je jako bitno".

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Piksi: Srbija će igrati baraž

- Mislim da ćemo igrati baraž. Sve je u našim rukama. Krucijalan je ovaj meč protiv Albanije. Otvara se put ka martu sledeće godine i baražu. Verujem da imamo snage da dođemo do tog cilja", rekao je Piksi i dodao: "Želeo bih da uputim apel, sve koji dođu na stadion bih zamolio da utakmica protekne u fer i korektnoj igri, ali i ponašanju na tribinama i samom stadionu. To je od velike važnosti. Ne bih voleo da budemo kažnjavani, to je nepotrebno. Reprezentaciji treba podrška, da joj se poželi sreća. Treba da budemo fokusirani na fudbal. Apel svima da budu uz reprezentaciju, bez vređanja".



Šta smo naučili od Engleske?

- Nama su sve utakmice od izuzetne važnosti. Engleska je arhiva, prošlost, ostalo je iza nas. O Andori čak i ne razmišljamo. Mislimo samo o Albaniji, da taj meč rešimo u našu korist. Gledamo u budućnost, u ono što je ispred nas. Od vraćanja u prošlost nema ništa. To je prirodan stav", rekao je selektor Stojković.

FOTO: M. Vukadinović

Piksi saopštio niz loših vesti

- Kao i uvek, ništa ne krijemo. Dobićete informacije. Treba javnost da zna. Došlo je do promena. Imamo duži spisak povređenih igrača. Nije dobra vest, ali moramo da prihvatimo činjenicu da je tako. Da ne pogrešim nešto... Saša Lukić povreda primicača leve noge, 4-6 nedelja, ali ima parne kartone za Albaniju. Ivan Ilić povreda lista protiv Atalante. Za Kataija znate da ima povredu kolena. Kosta Nedeljković ima povredu kolena, odvaja ga od terena dva meseca i ne može da trenira. Gudelj je osetio bol u predelu desnog kuka, oseća bol prilikom savijanja. Javljeno je da će doći, ali videćemo kako se oseća. Vanja Milinković-Savić ima bol u donjim leđima, igrao je pod injekcijama, oseća ukočenost. On ne dolazi", rekao je Piksi i dodao: "Dodatno smo pozvali neke igrače. to su Dragojević (Partizan), Ranđelović (Vojvodina) i Kostov (Crvena zvezda). To su nova imena na spisku".

Ovo su igrači Srbije na koje selektor računa za mečeve sa Albanijom i Andorom

📋🇷🇸 | Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je spisak igrača na koje računa za utakmice u kvalifikacijama za #FIFAWorldCup 2026. godine protiv Albanije i Andore.



🇷🇸🆚🇦🇱 | 11. oktobar, Leskovac

🇦🇩🆚🇷🇸 | 14. oktobar, Enkamp#SRBALB #ANDSRB pic.twitter.com/zD4nDnsJ5o — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 3, 2025

Uoči konferencije

"Orlovi" će u subotu, 11. oktobra, u Leskovcu dočekati Albaniju, dok će tri dana kasnije gostovati Andori.

Ovi mečevi mogli bi da budu ključni za rasplet grupe J i borbu za mesto u baražu, budući da je Engleska već izvesno prva i ide direktno na Svetsko prvenstvo.