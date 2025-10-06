Fudbal

PROMENE U TIMU SRBIJE! Piksi povukao šokantan potez pred Albaniju

Новости онлине

06. 10. 2025. u 08:45

BLIŽI se meč Srbije i Albanije u Leskovcu, koji je na programu 11. oktobra u 20.45.

ПРОМЕНЕ У ТИМУ СРБИЈЕ! Пикси повукао шокантан потез пред Албанију

FOTO: M. Vukadinović

Selektor Dragan Stojković je na spisak dodao još dva imena, usled kadrovskih problema koji su se javili prethodnih dana.

Nema još zvanične potvrde, ali teško da ćemo videti Sašu Lukića na predstojećem okupljanju, pa je Piksi bio primoran da pozove nova lica.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kako prenosi Mozzart sport, pozivi su stigli Vanji Dragojeviću, kapitenu Partizana, i Lazaru Ranđeloviću, ofanzivcu Vojvodine.

Vezista crno-belih je prvo bio pozvan u mladu reprezentaciju kod Bate Mirkovića, ali je usledila prekomanda u A selekciju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sa druge strane, ovo je povratak Ranđelovića u državni tim, jer je poslednji put bio na spisku kod Ljubiše Tumbakovića 2020. godine u Ligi nacija i našao se na terenu protiv Rusije.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREDRAG MIJATOVIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Predsednik Partizana otkrio sve o užasnoj tragediji koja mu se dogodila

PREDRAG MIJATOVIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Predsednik Partizana otkrio sve o užasnoj tragediji koja mu se dogodila