PROMENE U TIMU SRBIJE! Piksi povukao šokantan potez pred Albaniju
BLIŽI se meč Srbije i Albanije u Leskovcu, koji je na programu 11. oktobra u 20.45.
Selektor Dragan Stojković je na spisak dodao još dva imena, usled kadrovskih problema koji su se javili prethodnih dana.
Nema još zvanične potvrde, ali teško da ćemo videti Sašu Lukića na predstojećem okupljanju, pa je Piksi bio primoran da pozove nova lica.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kako prenosi Mozzart sport, pozivi su stigli Vanji Dragojeviću, kapitenu Partizana, i Lazaru Ranđeloviću, ofanzivcu Vojvodine.
Vezista crno-belih je prvo bio pozvan u mladu reprezentaciju kod Bate Mirkovića, ali je usledila prekomanda u A selekciju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sa druge strane, ovo je povratak Ranđelovića u državni tim, jer je poslednji put bio na spisku kod Ljubiše Tumbakovića 2020. godine u Ligi nacija i našao se na terenu protiv Rusije.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ODLIČNO su bili naši tipsteri proteklog vikenda.
06. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
PESMA KOJU JE MARINA POSVETILA FUTI: Nastala je posle velike svađe koju su imali, a postala je ogroman hit
FUTA i Marina važili su za jedan od najskladnijih parova na našoj sceni, međutim, i u njihovom odnosu je bilo trzavica.
05. 10. 2025. u 14:05
Komentari (0)