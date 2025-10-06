PROMENE U TIMU SRBIJE! Piksi povukao šokantan potez pred Albaniju

BLIŽI se meč Srbije i Albanije u Leskovcu, koji je na programu 11. oktobra u 20.45.

FOTO: M. Vukadinović

Selektor Dragan Stojković je na spisak dodao još dva imena, usled kadrovskih problema koji su se javili prethodnih dana.

Nema još zvanične potvrde, ali teško da ćemo videti Sašu Lukića na predstojećem okupljanju, pa je Piksi bio primoran da pozove nova lica.

Kako prenosi Mozzart sport, pozivi su stigli Vanji Dragojeviću, kapitenu Partizana, i Lazaru Ranđeloviću, ofanzivcu Vojvodine.

Vezista crno-belih je prvo bio pozvan u mladu reprezentaciju kod Bate Mirkovića, ali je usledila prekomanda u A selekciju.

Sa druge strane, ovo je povratak Ranđelovića u državni tim, jer je poslednji put bio na spisku kod Ljubiše Tumbakovića 2020. godine u Ligi nacija i našao se na terenu protiv Rusije.

