Fudbal

ROMA SE NE ŠALI: "Vučica" pobedila i Fiorentinu, sa vrha gleda rivale u Seriji A

Časlav Vuković

05. 10. 2025. u 17:41

ROMA se ne šali i rešena je da ove sezone uradi velike stvari u Seriji A. "Vučica" je kao gost u 6. kolu tamošnjeg prvenstva savladal Fiorentinu sa 2:1.

РОМА СЕ НЕ ШАЛИ: Вучица победила и Фиорентину, са врха гледа ривале у Серији А

FOTO: Tanjug/AP/Alfredo Falcone

Ipak, "ljubičasti" su bolje otvorili duel. Navijači na "Aretio Frankiju" su upali u euforiju u 14. minutu kad je Moize Kin savladao Mileta Svilara.

Gosti su podigli nakon primljenog gola, usledio je uraganskih osam minuta tima Đanpaola Gasperinija. Najpre je u 22. minutu za izjednačnje pogodio Matijas Sule, da bi preokret klubu iz Rima doneo Brajan Kristante u 30. minutu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Imao je domaćin dve dobre prilike da poravna rezultat, ali pokušaju Roberta Pićolija i Robina Gosensa nisu našli put ka mreži rivala.

Roma igra veoma dobro od starta sezone, upisala je pet trijumfa i samo jedan poraz. Trenutno je prva na tabeli sa 15 bodova. Fiorentina je na 17. mestu sa samo tri boda.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal