ROMA SE NE ŠALI: "Vučica" pobedila i Fiorentinu, sa vrha gleda rivale u Seriji A

ROMA se ne šali i rešena je da ove sezone uradi velike stvari u Seriji A. "Vučica" je kao gost u 6. kolu tamošnjeg prvenstva savladal Fiorentinu sa 2:1.

FOTO: Tanjug/AP/Alfredo Falcone

Ipak, "ljubičasti" su bolje otvorili duel. Navijači na "Aretio Frankiju" su upali u euforiju u 14. minutu kad je Moize Kin savladao Mileta Svilara.

Gosti su podigli nakon primljenog gola, usledio je uraganskih osam minuta tima Đanpaola Gasperinija. Najpre je u 22. minutu za izjednačnje pogodio Matijas Sule, da bi preokret klubu iz Rima doneo Brajan Kristante u 30. minutu.

Imao je domaćin dve dobre prilike da poravna rezultat, ali pokušaju Roberta Pićolija i Robina Gosensa nisu našli put ka mreži rivala.

Roma igra veoma dobro od starta sezone, upisala je pet trijumfa i samo jedan poraz. Trenutno je prva na tabeli sa 15 bodova. Fiorentina je na 17. mestu sa samo tri boda.

