OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN! Negativan rekord kapitena Arsenala

Arsenal je u subotu slavio protiv Vest Hema sa 2:0, a kapiten "tbodžija" Edegor je doživeo razočaravajuće popodne. Morao je da napusti teren već posle pola sata igre, posle sudara sa Samervilom i novom povredom.

FOTO: Tanjug/AP

Edegor je postao prvi igrač u istoriji Premijer lige koji je na tri uzastopne utakmice, kao starter, bio zamenjen pre poluvremena. Pre Vest Hema, slično mu se dogodilo i u susretima sa Notingemom i Lidsom.

Statistika dodatno naglašava Martinovu borbu sa formom i povredama. Od početka sezone, Norvežanin je uspeo da odigra samo jednu celu utakmicu, protiv Mančester junajteda u prvom kolu. Sve ostalo su fragmenti, pokušaji i prekinuti nastupi, što je daleko od standarda na koje je Arsenal navikao od svog kapitena.